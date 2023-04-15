Путін готується до тривалої війни в Україні: експерт пояснив, для чого це диктаторові

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який тривалий час живе у Вашингтоні, вважає, що російському президенту Володимиру Путіну потрібна тривала позиційна війна в Україні, щоб зберегти своє місце в Кремлі.

Про це він говорив в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Експерт із російської політики нагадав, як Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів вніс пропозицію відправляти людей з фронту у відпустку раз на пів року на 24 дні.

“Звучить фраза “раз на пів року”. Тобто в його уяві існує така поточна позиційна війна. Він розуміє, що ні на який наступ чи взяття Києва не здатен. Але він хоче зберегти таку тягучу позиційну війну, яка б зберігала його владу, щоб не було його явної поразки", - пояснив значення такої пропозиції Піонтковський.

Окрім того, за словами політолога, навіть кремлівський пропагандист Соловйов уже почав озвучувати наративи про можливий “локальний” успіх України під час контрнаступу, який “не вирішить результат війни”. Тобто знову ж таки йдеться про те, що ситуація стабілізується і це буде тривалий конфлікт на виснаження.

При цьому в РФ через закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних фактично запроваджено воєнний стан, який також може бути використаний Путіним для збереження своєї влади в Кремлі.

“30 мільйонів військовозобов'язаних РФ внесені в електронний реєстр. Путін, не оголошуючи це формально, запровадив у країні воєнний стан”, - наголосив Піонтковський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає запровадження електронних повісток. Цим законом також запроваджується заборона на виїзд з РФ громадян, які отримали повістку, до їх візиту до військкомату.

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