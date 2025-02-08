Путін готується зовсім не до перемовин: Зеленський зробив важливу заяву

Президент РФ збільшує свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів.

Росія створює нові дивізії, розвиває військові виробництва та співпрацює з Північною Кореєю. Особливу увагу приділено поширенню дронових технологій в регіоні.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Зараз ми знаємо – наша розвідка нам доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України", - сказав він.

За словами президента, Росія збільшує свою армію на понад 100 тисяч солдатів. Зеленський підкреслив, що партнери повинні бути обізнані про це, і відповідна інформація вже передається через канали розвідки.

Нагадаємо, військовий Станіслав Бунятов "Осман" заявив, що загарбники тиснуть з південного сходу села Терни Донецької області та намагаються замкнути кільце.

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