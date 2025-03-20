Путін грає в гру: експерт оцінив, чи здатний Трамп різко змінити курс щодо Кремля

У переговорів про припинення вогню Росія перш за все прагне вирішити всі свої питання та ставить умови президенту США Дональду Трампу. Американський лідер може різко змінити курс щодо Кремля, але поки не демонструє готовність до таких кроків.

Про це заявив військовий аналітик Майкл Кларк у коментарі Sky News.

Експерт зауважує, що позиція Росії щодо переговорів суттєво відрізняється від позиції України, яка не висуває попередніх умов для перемир'я. Саме ця ситуація створює певну напругу для Штатів, які прагнуть "швидкої" угоди.

"Запитання в тому, скільки терпіння у американців, щоб грати в цю гру? Росіяни дуже добре вміють це робити, і я постійно кажу, що Путін - старий КДБіст, він займався цим всю свою кар’єру, він усе це знає. Я не дуже впевнений, що американці з їхнім бізнес-підходом справді настільки досвідчені в таких справах. Бізнес-спільнота хоче приєднатися, укласти швидку угоду і рухатися далі, але в політичному плані це може тривати дуже довго", - висловився Майкл Кларк.

За його словами, Дональд Трамп здатний різко змінити позицію щодо російського "фюрера", але поки немає ознак того, що це відбудеться.

"Путін розраховує, як довго він зможе змушувати Трампа йти на додаткові поступки - що він отримає? Або Трамп обернеться проти нього і скаже "досить". Чим довше це триватиме, тим різкішим буде поворот", - пояснив Кларк.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що "фюрер" РФ Володимир Путін затягує переговори з Україною про тимчасове припинення вогню. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу.

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