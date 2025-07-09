Путін глухий до голосу розуму: Конгрес США готовий посилити тиск на Росію

Обидві палати Конгресу США готові запровадити нові санкції проти Росії / © Associated Press

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон та лідер більшості в Сенаті Джон Тун у середу, 9 липня, заявили про готовність Конгресу запровадити нові санкції проти Росії. Це сигналізує про зміну позиції після того, як президент Дональд Трамп висловив розчарування тим, що війну в Україні досі не вдається зупинити.

Про це повідомляють Politico та The Hill.

Причини посилення тиску та позиція лідерів

Підтримка з боку обох високопоставлених лідерів Республіканської партії з’явилася після того, як президент Дональд Трамп цього тижня сигналізував про готовність посилити тиск на Москву, щоб покласти край війні в Україні.

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Спікер Палати представників Майк Джонсон «залишив двері відкритими» для голосування щодо законопроекту про санкції проти Росії.

«Володимир Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно говорити про укладення миру, і я думаю, що ми маємо послати йому сигнал — така моя думка», —, заявив він журналістам.

Джонсон, який раніше вже виступав за посилення санкцій проти РФ, зазначив, що «є інтерес» до подібних дій у Палаті представників.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, тим часом, посилався на «суттєвий прогрес» у роботі з Білим домом над законодавством, яке, за його словами, «посилить важелі впливу президента Трампа за столом переговорів і допоможе припинити кровопролиття в Україні». Тун заявив у Сенаті, що очікує, що законопроект буде готовий до розгляду в його палаті в найближчі тижні, до того, як сенатори підуть на тривалу серпневу перерву, можливо, вже до кінця поточного місяця.

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«Республіканці Сенату прагнуть працювати з Палатою представників та Білим домом, щоб цей законопроект пройшов через Конгрес і потрапив на стіл президента», — додав Тун.

Роль Дональда Трампа та нові деталі законопроекту

Обговорення щодо ухвалення законопроекту про санкції посилюється, оскільки Дональд Трамп стає все більш роздратованим діями російського президента Володимира Путіна. Минулого тижня Трамп заявив, що був «дуже розчарований» розмовою з лідером Москви, додавши, що Путін, на його думку, «не прагне зупинитися, і це дуже прикро».

На тлі цих заяв, Трамп у вівторок також скасував рішення Пентагону минулого тижня призупинити деякі поставки зброї Україні, заявивши, що хоче надати Києву «оборонну зброю, тому що Путін неправильно ставиться до людей».

Сенатський законопроект про санкції, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом (республіканець від Південної Кароліни) та Річардом Блюменталем (демократ від Коннектикуту), має понад 80 прихильників. Грем повідомив, що до законопроекту включено додаткову гнучкість для Трампа щодо відтермінування або скасування санкцій під час переговорів про потенційне припинення вогню та мирну угоду. Крім того, Сенат також розглядатиме можливість запровадження санкцій проти Китаю, Індії та інших країн, які «купують російські енергоносії, що фінансують військову машину Путіна».

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Внутрішня динаміка Конгресу та підтримка України

Підтримка України була делікатною темою серед республіканців у Палаті представників з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, оскільки низка консерваторів виступала категорично проти надання додаткових коштів та підтримки Києву. Однак у квітні 2024 року спікер Джонсон особисто керував ухваленням пакету допомоги Україні на суму близько 61 мільярда доларів, що було відзначено як важлива перемога прихильників України в обох партіях.

Сенат планує залишатися на засіданні до 1 серпня, тоді як Палата представників має піти на довгу серпневу перерву на тиждень раніше. Джонсон відмовився обговорювати конкретний графік розгляду, зазначивши, що це «нова річ», і він обговорить її з лідером Туном.

Нагадаємо, США вчетверо збільшили закупівлю ракет для системи ППО Patriot. Армія США планує витратити на це понад 1,3 мільярда доларів.