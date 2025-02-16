Путін хоче на День Незалежності відсвяткувати "знищення" України — Портников

Заява представника президента США з питань РФ та України Кіта Келлога про завершення війни через 180 днів припадає на 24 серпня 2025 року.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

"Путін хоче на День Незалежності України провести в себе у Москві парад перемоги над Україною. Ви ж чули повідомлення від італійського співака Аль Бано, якого вже запросили на так званий концерт миру? Тобто в уяві Путіна - 24 серпня 2025 року в Україні нічого не буде, бо Українська Незалежність закінчиться, а буде підмандатна територія Росії. А в Москві 24 серпня 2025 року буде парад та концерт, кидатимуть на Червоній площі прапори українських полків до ніг Путіна, який хоче до цього дотиснути Трампа за 180 днів", - прокоментував журналіст.

Він заявив, що раніше російський диктатор хотів реалізувати свою плани до 9 травня, але зрозумів, що не встигне, тому наразі у Москві вже є план на 9 травня затягнути на парад президента США Дональда Трампа.

"Путін сподівається, що до серпня 2025 року не буде ніяких українців, будуть просто "русские люди", а Трамп має допомогти йому це забезпечити. Це нова маячня на рівні путінського бліцкригу лютого 2022 року. Але питання не в тому, що Путін у це щиро вірить, а в тому, що американські переговорники почали ці терміни озвучувати, і це небезпечно — щоб не грали одну оркестрову партію люди у команді Трампа та люди у команді Путіна. Одні, думаючи, що вони доб'ються миру до серпня 2025 року, а інші – остаточного знищення Української державності до серпня 2025 року", - зауважив Віталій Портников.

Раніше Портников заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна у питання продовження війни проти України ключовим є стан російської економіки та армії РФ.

Ми раніше інформували, що Келлог пояснив, на що має піти Путін, аби припинилася війна.

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