Путін хоче нав'язати Трампові переговори без України і погодитися з вимогами РФ - ISW

Диктатор поки що уникає особистої зустрічі з президентом США.

Кремль докладає зусиль, щоб змусити президента США Дональда Трампа погодитися на вимогами російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звернули увагу на опубліковане провідним росЗМІ інтерв'ю з науковим директором дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості", в якому названо внутрішні і глобальні очікування щодо майбутніх переговорів між Путіним і Трампом.

Аналітики пояснили, що формально "Валдай" – це платформа , де рупори Кремля, російські та іноземні науковці та офіційні особи обговорюють міжнародні питання, але насправді Кремль постійно використовуєі її для впливату на Захід.

Лук'янов є наближеною особою Путіна і вважається "авторитетним експертом" з питань зовнішньополітичних цілей РФ, хоча ніякої посади у владі він не обіймає.

"Заяви Лук'янова в цьому інтерв'ю узгоджуються із заявами Путіна про майбутні позиції на ймовірних переговорах щодо закінчення війни в Україні", - зазначили екперти.

На думку аналітиків, інтерв'ю Лук'янова підтримує постійні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Трампа погодитися з вимогами Путіна, які дорівнюють повній капітуляції України і послабленню НАТО, а також особисті зусилля Путіна позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Трампу під силу переконати Путіна.

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