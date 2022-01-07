"Путін хоче обійти ЄС": у Франції пригрозили РФ зупинкою "Північного потоку-2" у разі нападу на Україну

"Путін хоче обійти ЄС": у Франції пригрозили РФ зупинкою "Північного потоку-2" у разі нападу на Україну

Дріан каже, що питання будівництва газопроводу є прерогативою Німеччини.

Очільник французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан заявив, що у разі нової агресії РФ щодо України серед заходів у відповідь може бути порушено питання про закриття російського газопроводу "Північний потік-2", який збудували для транспортування газу до Європи в обхід нашої держави.

Про це він сказав в ефірі телеканалу BFMTV, пише Reuters.

За його словами, у такому разі "стратегічні наслідки будуть серйозними".

"Це насамперед питання Німеччини. Щодо цього питання Франція завжди демонструвала велику стриманість щодо "Північного потоку-2". Але я думаю, що якщо буде нова агресія в Україні, це питання обговорюватиметься", - сказав він.

Голова МЗС Франції додав, що Париж не бачить відведення військ РФ від українського кордону, про що запевняють у Москві. За його словами, Росія намагається обійти Євросоюз, проводячи прямі переговори зі США щодо України.

"Путін хоче обійти Євросоюз… Він хоче завдати шкоди єдності ЄС, що зміцнюється", - сказав Ле Дріан, додавши, що не можна говорити про безпеку ЄС без європейців.

Нагадаємо, 10 січня США та РФ проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Наступного дня, 11 січня, відбудуться переговори представників Росії та ОБСЄ, 12 січня - засідання ради Росія-НАТО.

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