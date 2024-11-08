Путін хоче перезавантажити відносини РФ і США: ISW про реакцію Кремля на перемогу Трампа

"Фюрер" заявив, мовляв, Москва відкрита до "можливості відновлення відносин зі Сполученими Штатами".
Президент-диктатор Росії Володимир Путін хоче за президенства Дональда Трампа перезавантажити російсько-американські відносини на своїх умовах.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.
"Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах", - наголошують в ISW
Зазначається, що кремлівський "фюрер" виступив на 21-й щорічній зустрічі дискусійного клубу "Валдай" 7 листопада і виступив за перезавантаження російсько-американських відносин.
Диктатор висловив думку, мовляв, президентська кампанія Трампа висловила "бажання відновити відносини з Росією, допомогти покласти край українській кризі". Що більше, за словами Путіна, Росія відкрита до "можливості відновлення відносин зі Сполученими Штатами".
Російський диктатор також спробував звинуватити Вашингтон в підриві російсько-американських відносин. Він зауважив, що Штати наклали санкції та обмеження на Москву, а також вирішили підтримати Київ. При цьому "фюрер" жодним словом не обмовився про те, що всі ці заходи були відповіддю на незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії до України.
"Із заяви Путіна випливає, що Росія погодиться на перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови, що США скасують санкції та обмеження проти Росії і припинять підтримувати Україну – фактично на умовах, які вигідні Росії за рахунок інтересів США", - наголошують американські аналітики.
Як повідомлялося, диктатор-президент РФ Володимир Путін привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. За словами Путіна, на нього справила враження поведінка Трампа під час замаху. Мовляв, "він мужня людина". Крім того, диктатор вважає, що Трампа в його перший президентський термін "зацькували", тож "він боявся крок зробити".
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