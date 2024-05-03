Путін хоче покарати Шойгу за нездатність досягти цілей у війні в Україні: в ISW назвали ознаки

Президент РФ регулярно ротує чиновників і військових командирів у сподіваннях стимулювати різні фракції до досягнення його цілей.

Президент Росії Володимир Путін 2 травня зустрівся з губернатором Тульської області Олексієм Дюміним, афілійованим з ПВК "Вагнера". Це може свідчити про те, що диктатор хоче зменшити владу міністра оборони Сергія Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за неспроможність досягти військових цілей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час зустрічі з Путіним у президентській резиденції в Ново-Огарьово Московської області Дюмін, зокрема, розповів про внесок Тульської області у війну проти України.

Губернатор зосередився на трьох темах: підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій, вдосконалення оборонно-промислової бази РФ і покращення медичної системи в Тульській області.

За оцінками аналітиків, звіт Дюміна мав вигляд спроби завоювати прихильність Путіна після того, як він втратив її під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року.

Зазначається, що Дюмін не раз ставав на бік Пригожина протягом 2022-2023 років у сподіванням замінити самого Шойгу.

В Інституті припускають, що Путін міг навмисно оприлюднити свою зустріч з Дюміним після гучного арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова 24 квітня, а також перед інавгурацією 7 травня, щоб покарати Міноборони за нездатність досягти військових цілей Кремля.

Зустріч російського диктатора і губернатора Тульської області викликала чимало дискусій в інформаційному просторі РФ. Так, численні блогери та політичні коментатори зазначали, що зустріч відбулася в період між арештом Іванова та очікуваними перестановками в уряді після інавгурації Путіна.

Як припускають російські інсайдерські джерела, у Кремлі можуть призначити Дюміна на нову роль, пов'язану з російським ОПК.

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Інсайдерські джерела з РФ також інтерпретували заяву Шойгу 1 травня під час наради в Об'єднаному штабі "СВО" про те, що треба збільшити кількість, якість озброєння та військової техніки для "підтримки необхідного темпу наступу", як пряму атаку на певних політичних діячів держави.

Російське інсайдерське джерело також стверджувало 1 травня, що у відповідь на арешт Іванова Шойгу різко розкритикував заступника голови уряду – міністра промисловості та торгівлі РФ Дениса Мантурова, "Ростех" і заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва.

Повідомлялося, що Шойгу мав особливо близькі стосунки з Івановим. За даними джерела, арешт Іванова разом із раптовим поверненням на передній план Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою міністра оборони. Водночас одне з російських джерел оцінило як малоймовірну відставка Шойгу 2024 року.

Зазначається, що зустріч Путіна і Дюміна також свідчить про те, що президент РФ може бути відповідальним за рішення про арешт Іванова.

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що Путін регулярно ротує чиновників і військових командирів, які користуються його прихильністю, у сподіваннях стимулювати різні фракції до досягнення його цілей.

Нагадаємо, Слідком Росії заарештував заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою в одержанні хабаря.

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