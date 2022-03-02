Путін хоче покарати Захід за санкції: JPMorgan попереджає, що Кремль може підготувати основу для навмисного дефолту

Путін хоче покарати Захід за санкції: JPMorgan попереджає, що Кремль може підготувати основу для навмисного дефолту

Росія має виплати на суму понад 700 мільйонів доларів.

JPMorgan заявив, що санкції, запроваджені США проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і порушення платіжних ланцюгів "мають великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном". JPMorgan попереджає, що наступним може бути дефолт Росії.

Про це пишуть стратеги JPMorgan у середу, 2 березня.

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"Санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність дефолту російських державних облігацій у твердій валюті", – написали стратеги JPMorgan на ринках, які розвиваються, у записці для клієнтів у середу.

Зовсім не обов’язково, що Росія не має готівки для виплати боргів. Центральний банк Росії перераховує приголомшливі 643 мільярди доларів міжнародних резервів.

Однак JPMorgan заявив, що останні санкції проти РФ несуть "великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном".

Наприклад, санкції проти російського центрального банку та виключення деяких банків зі SWIFT, високобезпечної мережі банків, яка використовувалася для зв’язку, вплинуть на здатність Росії отримати доступ до іноземної валюти для погашення боргу, повідомляє Capital Economics. Це включає російські запаси резервів, а також готівку від експортних доходів.

За даними JPMorgan, Росія має виплати на суму понад 700 мільйонів доларів, які має сплатити в березні, переважно з 30-денним пільговим періодом. Деякі вважають, що Кремль може підготувати основу для навмисного дефолту, щоб покарати США та Європу за руйнування їхньої економіки.

"Путін на 100% піде на дефолт. Захід його душить. Чому він погодився виплачувати відсотки Заходу саме зараз", - сказав CNN менеджер хедж-фонду Кайл Басс в телефонному інтерв'ю в середу.

Capital Economics зазначила, що російська влада вже заборонила переказ купонних виплат по суверенному боргу в національній валюті іноземцям, підкреслюючи те, що влада "діє, не звертаючи уваги на володіння іноземцями російських активів".

"Росія могла б використати дефолт як спосіб у відповідь на санкції Заходу, щоб завдати збитків іноземним кредиторам. Недаремно думати, що російська влада може заборонити виплати зовнішнього боргу", – пише Capital Economics.

Росія, яка нині 12-та за величиною економіка світу, востаннє не виплатила борг 1998 року, що спричинило кризу, яка поширилася за кордоном.