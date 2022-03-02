Путін хоче покарати Захід за санкції: JPMorgan попереджає, що Кремль може підготувати основу для навмисного дефолту

Росія має виплати на суму понад 700 мільйонів доларів.
JPMorgan заявив, що санкції, запроваджені США проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і порушення платіжних ланцюгів "мають великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном". JPMorgan попереджає, що наступним може бути дефолт Росії.
Про це пишуть стратеги JPMorgan у середу, 2 березня.
"Санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність дефолту російських державних облігацій у твердій валюті", – написали стратеги JPMorgan на ринках, які розвиваються, у записці для клієнтів у середу.
Зовсім не обов’язково, що Росія не має готівки для виплати боргів. Центральний банк Росії перераховує приголомшливі 643 мільярди доларів міжнародних резервів.
Однак JPMorgan заявив, що останні санкції проти РФ несуть "великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном".
Наприклад, санкції проти російського центрального банку та виключення деяких банків зі SWIFT, високобезпечної мережі банків, яка використовувалася для зв’язку, вплинуть на здатність Росії отримати доступ до іноземної валюти для погашення боргу, повідомляє Capital Economics. Це включає російські запаси резервів, а також готівку від експортних доходів.
За даними JPMorgan, Росія має виплати на суму понад 700 мільйонів доларів, які має сплатити в березні, переважно з 30-денним пільговим періодом. Деякі вважають, що Кремль може підготувати основу для навмисного дефолту, щоб покарати США та Європу за руйнування їхньої економіки.
"Путін на 100% піде на дефолт. Захід його душить. Чому він погодився виплачувати відсотки Заходу саме зараз", - сказав CNN менеджер хедж-фонду Кайл Басс в телефонному інтерв'ю в середу.
Capital Economics зазначила, що російська влада вже заборонила переказ купонних виплат по суверенному боргу в національній валюті іноземцям, підкреслюючи те, що влада "діє, не звертаючи уваги на володіння іноземцями російських активів".
"Росія могла б використати дефолт як спосіб у відповідь на санкції Заходу, щоб завдати збитків іноземним кредиторам. Недаремно думати, що російська влада може заборонити виплати зовнішнього боргу", – пише Capital Economics.
Росія, яка нині 12-та за величиною економіка світу, востаннє не виплатила борг 1998 року, що спричинило кризу, яка поширилася за кордоном.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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