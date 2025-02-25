Путін хоче відновити російську імперську державу, і розворот США небезпечний – експерт

Цілком зрозуміло, що країни Балтії впевнені у тому, що вони можуть бути наступними.

Намаганнями адміністрації президента США Дональда Трампа здійснити розворот і відірвати Росію від Китаю заохочує росіян посилювати їхні цілі. Президент РФ Володимир Путін може думати, що настав час, коли він може досягти своїх цілей не лише щодо України, а й, наприклад, вивести НАТО з країн Балтії.

Таку думку старший радник ексдержсекретаря США Кондолізи Райс, експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Еліот Коен висловив у ефірі YouTube-каналу Центру.

Цілі Путіна

Коен описав наміри Путіна, які він хоче втілити вжиття, воюючи проти України.

"Путін по суті хоче відновити російську імперську державу, але в дещо іншій формі, де Україна буде або цілковито нейтралізована або поглинута. Для американців це виглядає як війна, яка почалася три роки тому. Якщо говорити з українцями, вони скажуть: ні, це війна, яка почалася у 2014 році з російського вторгнення до Криму та Донбасу. А на думку Путіна, я думаю, війна почалася у 1991 році з розпадом СРСР. Його не особливо хвилює смерть комунізму, але він все одно обурений кінцем, по суті, Російської імперії", – розповів експерт.

Він акцентував, що війна проти України – це російський імперський проєкт. А з українського боку – це боротьба за існування та незалежність, за те, щоб бути частиною Європи та ліберально-демократичних цінностей, які з цього випливають.

Ситуація на фронті і виснаження РФ

За словами Коена, з одного боку, здається, що зараз на полі бою глухий кут. Починаючи свої жорстокі наступи, росіяни отримують дуже незначні здобутки. Своєю чергою українці змогли зайняти шматок Курської області. Здається, що фронт просто стабілізувався по типу окопної Першої світової війни. Але насправді відбувається багато інших речей.

"По-перше, у Росії спостерігається надзвичайно високе виснаження, яке щомісяця лише зростає. По-друге, повітряні російські атаки на українську цивільну інфраструктуру тривають, проте Україна не лише успішно захищається, а й завдає ударів зокрема по російській нафтовій промисловості. У певному сенсі Росія є великим газовим резервуаром з ядерною зброєю. Вона дуже залежить від експорту вуглеводнів. По-третє, є морська кампанія, на яку іноді не звертали уваги, коли українці змогли потопити приблизно третину ЧФ РФ. І що дійсно важливо, вони змогли відновити експорт зерна майже до довоєнного рівня по Чорному морю. Це величезне досягнення", – акцентував експерт.

Вразливість Росії

Він також звернув увагу на російські втрати, які зростають майже до 2 000 осіб на тиждень під час найінтенсивніших боїв. Дуже важко відновити армію з такими втратами. І Росія не хоче проводити масову мобілізацію.

"Фактично, якщо ми дивимося на більшість цифр, то в цілому росіяни насправді не в змозі збільшити свою армію. Вони можуть замінити її кимось. Вони використовують північних корейців, звільняють ув’язнених із в’язниць, забирають багато свого населення з Центральної Азії. Проте, чого вони не хочуть робити, і це, я вважаю, дійсно важливий момент, – проводити масову мобілізацію. Люди, включно з віцепрезидентом США, не помічають цього. Саме тут є вразливість Росії", – висловив думку Коен.

За його словами, Путін знає, що ця війна не має достатньої підтримки, щоб він міг вийти і сказати: знаєте що, молоді та середнього віку чоловіки з Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст, ви підете на фронт.

"Вони не хочуть цього робити, і дуже важливо, щоб ми розуміли цю конкретну слабкість. Також існує проблема з російською промисловою базою, яку, я думаю, ніхто не розуміє до кінця", – додав експерт.

Розворот Трампа заохочує РФ посилювати її цілі

"Зараз, із намаганнями адміністрації Трампа здійснити розворот і відірвати Росію від Китаю ми граємо в дуже небезпечну гру, заохочуючи росіян посилювати свої цілі. І ви можете зрозуміти, чому Путін може думати, що зараз настав час, коли він може досягти своїх цілей не лише щодо України, а й, наприклад, вивести НАТО з країн Балтії. І цілком зрозуміло, що країни Балтії цілковито впевнені, і я вважаю не без підстав, що вони можуть бути наступними", – наголосив Коен.

До слова, як повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, що якщо Росія отримає контроль над Україною, її наступною ціллю стане Польща.