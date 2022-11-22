Путін хоче заморожування війни: Фесенко розповів, чому Захід нав’язує Україні переговори

Деякі західні політики намагаються зондувати ситуацію, наскільки готовий Путін не до переговорів, а до миру, та на яких умовах.

Президент Росії Володимир Путін не збирається завершувати війну, натомість він хоче заморожування бойових дій і збереження під контролем більшості тимчасово окупованих територій.

Таку думку політолог Володимир Фесенко висловив у ефірі телеканалу "FreeДом".

Експерт зазначив, що на Заході цей факт розуміють не всі і виступають за початок переговорів між Україною та РФ.

"Частина західних політиків висловлює думку, зокрема й нашим керівникам, що, можливо, зараз сприятливий момент для початку переговорів, для того, щоб змусити Путіна до поступок. Якщо раніше Путін ставив ультиматуми та намагався виставляти умови для миру, тепер скоріше навпаки, частина західних політиків, зокрема американських, вважає, що зараз слушний час. На мою думку, це ілюзія", – зазначив Фесенко.

Водночас він гадає, що розмова про переговори – це не тиск на Україну, а відображення дискусій у західних елітах про те, треба чи не треба розпочинати перемовини з Путіним. За словами політолога, заразом деякі західні політики та керівники намагаються зондувати ситуацію, наскільки готовий російський диктатор не до переговорів, а до миру, та на яких умовах.

"Ну, звісно, ​​зондується позиція України, наскільки вона готова до якогось компромісу з Росією. Але українську позицію чітко та публічно сформулював президент Зеленський. Це і формула миру, яку виклав під час виступу перед самітом G20. І він також повторював нашу позицію і в низці інших виступів. Це звільнення Росії з усіх окупованих територій, це оплата збитків, це покарання воєнних злочинців", – нагадав Фесенко.

"Я дуже сумніваюся, що Путін на ці умови погодиться. Але це є принципова позиція України", – зазначив експерт.

Переговори про мир

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 презентував план миру з низки пунктів, у якому зазначив, що Росія повинна вивести з українських територій свої війська та відшкодувати завдані збитки.

Проте очевидно, що Росія не хоче миру, не хоче мирних переговорів, а хоче продовження війни. Про це заявив політичний консультант Дмитро Васильєв.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність до діалогу з Києвом та навіть контакувати із західними країнами, бо нібито це може схилити Україну сісти за стіл переговорів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що РФ офіційно не зверталась до України з проханням розпочати мирні переговори.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що намагання Заходу всадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.

Подоляк також запевнив, що будь-які припущення щодо можливості таємних переговорів країн Заходу з РФ щодо України не будуть втілені в реальність.

Росію визнали терористкою: парламентська асамблея НАТО підтримала резолюцію

Читайте також: