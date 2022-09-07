Путін хоче змінити умови зернової угоди: звернеться з цим до Ердогана

Російський диктатор Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення українського зерна та іншого продовольства. Це питання він збирається обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Путіна, він та Ердоган "розробили механізм вивезення українського зерна для допомоги найбіднішим країнам", однак все "пішло не за планом".

Про це Путін сказав під час виступу на Східному економічному форумі, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Може варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства за цим маршрутом. Я обов'язково пораджусь на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом. Адже ми з ним розробили механізм вивезення українського зерна, перш за все, щоб допомогти найбіднішим країнам, а що відбувається на практиці?" - заявив російський диктатор.

Путін стверджує, що майже всі судна з українським продовольством "прямують не до найбідніших країн, а до країн Європейського союзу".

"Як багато європейських країн у колишні століття діяли як колонізатори, так і продовжують діяти і сьогодні. Вчергове просто обманули і продовжують обманювати. Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме. На жаль, це здатне призвести до небувалої гуманітарної катастрофи", - заявив Путін.

Крім того, російський президент звинуватив США, Британію та країни ЄС в "одержимості політичними ідеями". За його словами, Захід зіткнеться з "економічною та соціальною кризою".

"До такої ситуації призвели безрозсудні кроки США, Британії та ЄС, які одержимі ілюстрованими політичними ідеями. А добробут своїх власних громадян і, тим більше, людей за межами так званого золотого мільярда вони засувають на задній план, що неминуче заведе західні країни в глухий кут економічної та соціальної кризи", - сказав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що енергетична криза в Європі — це наслідки санкцій ЄС щодо Путіна та Росії. Мовляв, "Європа пожинає те, що посіяла". За словами турецького лідера, на Європу чекає складна зима, натомість Туреччина в газовому питанні проблем не матиме.

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