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"Путін ходить на звернення, як я на онлайнпари": реакція соцмереж на перенесений виступ диктатора

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"Путін ходить на звернення, як я на онлайнпари": реакція соцмереж на перенесений виступ диктатора

Фото: Associated Press

Ввечері 20 вересня російські блогери та пропагандисти почали поширювати інформацію про звернення президента РФ Володимира Путіна. Спершу виступ довго затримувався, а згодом стало відомо, що відбудеться він аж наступного дня.

Користувачі соцмереж в очікуванні звернення російського диктатора почали висувати власні версії того, чому виступ Путіна затримується та чому був скасований. 

ТСН.ua зібрав низку дописів та мемів з Мережі на тему виступу очільника Кремля.

Зокрема, у соцмережах жартова (а, може, й ні) припускають, що звернення скасували з причини смерті Путіна. Так, ексголова МЗС і оборони Польщі, нині депутат Європарламенту Радослав Сікорський написав: "Може, є щось, чого ми не знаємо". Свій допис політик супроводив кадром з фільму "Смерть Сталіна" з мертвим вождем.

Кажуть виступ путіна затримується через те що він помер.

Опубліковано Mykhailo Tkach Вівторок, 20 вересня 2022 р.

путін, на столі кнопка «обращение» ліворуч від кнопки «насипати корм медведєву».

Опубліковано Mykhailo Tkach Вівторок, 20 вересня 2022 р.

путіна перенесли на завтра або в морг, інформація уточнюється..

Опубліковано Mykola Davydiuk Вівторок, 20 вересня 2022 р.

Отрицательно выступил. Добраніч)

Опубліковано Іриною Вратарьовою Вівторок, 20 вересня 2022 р.

Нагадаємо, експерти назвали заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про "референдуми" недолугою спробою всіх залякати.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2916
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