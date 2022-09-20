"Путін ходить на звернення, як я на онлайнпари": реакція соцмереж на перенесений виступ диктатора

Ввечері 20 вересня російські блогери та пропагандисти почали поширювати інформацію про звернення президента РФ Володимира Путіна. Спершу виступ довго затримувався, а згодом стало відомо, що відбудеться він аж наступного дня.

Користувачі соцмереж в очікуванні звернення російського диктатора почали висувати власні версії того, чому виступ Путіна затримується та чому був скасований.

ТСН.ua зібрав низку дописів та мемів з Мережі на тему виступу очільника Кремля.

Зокрема, у соцмережах жартова (а, може, й ні) припускають, що звернення скасували з причини смерті Путіна. Так, ексголова МЗС і оборони Польщі, нині депутат Європарламенту Радослав Сікорський написав: "Може, є щось, чого ми не знаємо". Свій допис політик супроводив кадром з фільму "Смерть Сталіна" з мертвим вождем.

A może jest coś o czym jeszcze nie wiemy? pic.twitter.com/MiSY06Cjr2 — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) September 20, 2022

Кажуть виступ путіна затримується через те що він помер. Опубліковано Mykhailo Tkach Вівторок, 20 вересня 2022 р.

путін, на столі кнопка «обращение» ліворуч від кнопки «насипати корм медведєву». Опубліковано Mykhailo Tkach Вівторок, 20 вересня 2022 р.

Когда ждёшь выступление Путина и Шойги pic.twitter.com/oadpLnvYKt — Oles Filonenko ‍♂️ (@taxfreelt) September 20, 2022

Виявляється, Путін завжди оголошує війну Україні о 4 ранку, щоб Владивосток побачив, а не тому, що повторює за нацистською Німеччиною — Tetiana Danylenko (@tdanylenko) September 20, 2022

кажуть путін нападе — маша русофобний слюр (@navgahb) September 20, 2022

путін ходить на звернення, як я на онлайн пари — nichvydycia (@nichvydycia) September 20, 2022

Просто ще не вирішили, який путін буде виступать. Іде нарада — Колян (@kolia_47_) September 20, 2022

Путін, як мій колишній, який обіцяв зателефонувати через 5 хвилин, а з'явився на зв'язок через 2 тижні, коли його розшукувала поліція — нанашка (@_agata_kristi) September 20, 2022

путіна перенесли на завтра або в морг, інформація уточнюється.. Опубліковано Mykola Davydiuk Вівторок, 20 вересня 2022 р.

ОСЬ ЩО СКАЗАВ ПУТІН ПІД ЧАС ТЕРМІНОВОГО ЗВЕРНЕННЯ pic.twitter.com/6Y4qtpN0OB — Файна Дівка (@Tasha130873) September 20, 2022

путін оголосить про приєднання лугандонії до росії, щоб перебити новину про відкриття в Києві MacDonald's — Info (@Info53917080) September 20, 2022

Путін з Шойгу перенесли свій камінг-аут на 4 ранку. Пацани, не заморочуйтесь, уже і так всі знають — Tetiana Danylenko (@tdanylenko) September 20, 2022

Нагадаємо, експерти назвали заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про "референдуми" недолугою спробою всіх залякати.