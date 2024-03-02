Путін хотів обмежити все: аналітики проаналізували переговори між Україною та РФ 2022 року

Оприлюднені деталі російсько-українських переговорів, які відбулися в Стамбулі в квітні 2022 року, свідчать про те, що Росія постійно передбачала врегулювання свого незаконного вторгнення до України.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"1 березня видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило, що отримані документи щодо проєкту договору під час українсько-російських переговорів 2022 року свідчать про те, що обидві сторони спочатку погодилися, що Україна буде "постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках". Згідно з повідомленнями, проєкт договору також забороняв Україні отримувати будь-яку іноземну зброю або приймати будь-який іноземний військовий персонал. Росія також вимагала, щоб українські ракети обмежили радіус дії 40 кілометрами, що дозволить російським силам розгортати критично важливі системи та засоби поблизу України, не побоюючись ударів", - пишуть аналітики.

Путін, ймовірно, має на меті "демілітаризацію" України, щоб дозволити йому нав’язувати свою волю Україні без будь-якого істотного опору, вважають експерти.

"Повідомлені деталі проєкту договору свідчать про те, що Росія мала намір використати договір, щоб встановити умови для майбутніх нападів на Україну, а також спонукати Захід піти на поступки щодо суверенітету України", - додали аналітики.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено "на паузу". Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нещодавно американський телеканал NBC News із посиланням на чиновників у ЄС та США заявив, що західні країни почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

Водночас президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну мирні переговори з Росією.

28 лютого Ердоган заявив, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався у Стамбулі.

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