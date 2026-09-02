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«Путін готовий до миру»: Ердоган після зустрічі з диктатором РФ здивував заявою про війну в Україні
У Кремлі заявили, що під час зустрічі в Бішкеку обговорювалася можливість проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні на території Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що очільник Кремля начебто готовий до миру в Україні.
Про це повідомляє провідне державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu.
Про що говорили Путін та Ердоган
Путін та Ердоган розмовляли віч-на-віч майже півтори години. Президенти двох країн провели зустріч на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку в Киргистані.
За інформацією ЗМІ, основною темою була ситуація навколо Чорного моря.
«Завершення війни Росії та України миром — це те, на що чекаю і я, і Путін…Безпека комерційного судноплавства у Чорному морі важлива. Бойові дії не повинні призвести до того, щоб загрожувати цивільним особам та комерційній активності», — сказав турецький лідер.
Ердоган заявив, що турецько-російські відносини перебувають на набагато вищому рівні, ніж будь-коли раніше. Він наголосив на важливості розвитку двосторонніх зв’язків у різних сферах і назвав російських туристів «друзями».
«Російські туристи мають дуже велике значення для Туреччини. Сьогодні основу туристичного потоку до Анталії становлять наші друзі з Росії», — сказав турецький лідер.
Також Ердоган підкреслив важливість будівництва АЕС «Аккую» для російсько-турецьких відносин. За його словами, будівництво станції вступило в завершальну стадію, і Туреччина очікує на її введення в експлуатацію.
«З відкриттям АЕС „Аккую“ ми разом зробимо кроки щодо запуску нових атомних електростанцій. Ми готуємося до цього», — заявив президент Туреччини.
Обговорювали можливість проведення переговорів між Україною та РФ в Туреччині
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив росЗМІ, що під час зустрічі в Бішкеку Ердоган та Путін обговорювалася можливість проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні на території Туреччини. Ініціатива була з боку Ердогана.
За його словами, турецька сторона регулярно пропонує провести такі переговори на різних рівнях.
Українська сторона не коментувала заяви ні Росії, ні Туреччини.
Саміт ШОС в Киргистані — останні новини
Нагадаємо, 31 серпня у Киргизстані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) відбулися переговори між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Останній заявив про зміцнення російсько-китайських відносин. За його словами, зв’язки між двома країнами стали «міцнішими».
Також із очільником Кремля у Киргистані зустрівся прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. За результатами розмови Путін заявив, що Росія начебто рухається шляхом завершення «українського конфлікту».