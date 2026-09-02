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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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«Путін готовий до миру»: Ердоган після зустрічі з диктатором РФ здивував заявою про війну в Україні

У Кремлі заявили, що під час зустрічі в Бішкеку обговорювалася можливість проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні на території Туреччини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Володимир Путін та Реджеп Ердоган

Володимир Путін та Реджеп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що очільник Кремля начебто готовий до миру в Україні.

Про це повідомляє провідне державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu.

Про що говорили Путін та Ердоган

Путін та Ердоган розмовляли віч-на-віч майже півтори години. Президенти двох країн провели зустріч на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку в Киргистані.

За інформацією ЗМІ, основною темою була ситуація навколо Чорного моря.

«Завершення війни Росії та України миром — це те, на що чекаю і я, і Путін…Безпека комерційного судноплавства у Чорному морі важлива. Бойові дії не повинні призвести до того, щоб загрожувати цивільним особам та комерційній активності», — сказав турецький лідер.

Ердоган заявив, що турецько-російські відносини перебувають на набагато вищому рівні, ніж будь-коли раніше. Він наголосив на важливості розвитку двосторонніх зв’язків у різних сферах і назвав російських туристів «друзями».

«Російські туристи мають дуже велике значення для Туреччини. Сьогодні основу туристичного потоку до Анталії становлять наші друзі з Росії», — сказав турецький лідер.

Також Ердоган підкреслив важливість будівництва АЕС «Аккую» для російсько-турецьких відносин. За його словами, будівництво станції вступило в завершальну стадію, і Туреччина очікує на її введення в експлуатацію.

«З відкриттям АЕС „Аккую“ ми разом зробимо кроки щодо запуску нових атомних електростанцій. Ми готуємося до цього», — заявив президент Туреччини.

Обговорювали можливість проведення переговорів між Україною та РФ в Туреччині

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив росЗМІ, що під час зустрічі в Бішкеку Ердоган та Путін обговорювалася можливість проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні на території Туреччини. Ініціатива була з боку Ердогана.

За його словами, турецька сторона регулярно пропонує провести такі переговори на різних рівнях.

Українська сторона не коментувала заяви ні Росії, ні Туреччини.

Саміт ШОС в Киргистані — останні новини

Нагадаємо, 31 серпня у Киргизстані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) відбулися переговори між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Останній заявив про зміцнення російсько-китайських відносин. За його словами, зв’язки між двома країнами стали «міцнішими».

Також із очільником Кремля у Киргистані зустрівся прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. За результатами розмови Путін заявив, що Росія начебто рухається шляхом завершення «українського конфлікту».

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