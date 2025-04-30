Путін готовий до "перезавантаження": у США натякнули на несподіваний сигнал з Кремля

Стів Віткофф та Володимир Путін. / © Associated Press

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Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що президент Росії Володимир Путін наразі розглядає перспективу оновлення відносин із Вашингтоном — уперше за останні десять років.

Про це він повідомив в ефірі WABC, передає The Hill.

“Мені здається, він дійсно бачить можливість для перезавантаження відносин Росії з США — і це цілком очевидно”, — сказав Віткофф. За його словами, він вже провів чотири зустрічі з Путіним: “Жодна не тривала менше трьох годин, а одна взагалі майже п’ять”.

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Після повернення Дональда Трампа до Білого дому нова адміністрація США заявила про намір зупинити війну між Росією та Україною шляхом переговорів з обома сторонами.

У Москві Віткофф зустрічався з Володимиром Путіним, помічником президента РФ Юрієм Ушаковим і спецпредставником з інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після зустрічі в Кремлі заявили, що сторони “зблизили позиції не лише щодо України, але й стосовно низки інших міжнародних питань”. Ушаков уточнив, що значна частина обговорення стосувалась потенціалу відновлення прямих переговорів між Києвом і Москвою.

У свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо на вихідних заявив NBC News, що бачить єдину можливу розв’язку війни — шляхом переговорів, де кожна зі сторін повинна буде поступитися.

“Це не війна, яку можна виграти на полі бою. Обом доведеться відмовитися від чогось, аби припинити кровопролиття”, — зазначив він.

Раніше у Держдепартаменті США заявили, що наступні кілька днів стануть критичними для встановлення миру в Україні. США чекають реальних кроків від президента Росії Володимира Путіна для досягнення миру, а не лише слів.