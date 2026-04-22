У Путіна зробили зухвалу заяву про зустріч із Зеленським і висунули умову

Ультиматум від Пєскова: чи відбудеться зустріч Путіна із Зеленським / © Associated Press

Російський диктатор Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але має для цього свої умови.

Про це заявив речник диктатор Дмитро Пєсков, заяву якого передають російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Пєскова, потенційна зустріч можлива для завершення вже досягнутих угод.

«Головне — цілепокладання зустрічі. Для чого зустрічатися? Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було, для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, і вона може бути тільки для того, щоб фіналізувати домовленості», — цинічно сказав він.

Фактично, спікер Путіна визнав, що ніякої зустрічі не буде — хіба що Україна погодиться на російські умови і капітулює.

Також Пєсков визнав, що наразі немає ніякої конкретики щодо можливого візиту спецпосланців Трампа Віткоффа і Кушнера до РФ.

«Ми сподіваємося, що ці поїздки продовжаться. Але коли саме вона буде, зараз поки що сказати не можемо», — зазначив представник Кремля.

Раніше диктатор Путін вкотре заявив, що цілі так званої «СВО» будуть досягнуті і запевнив, що «знає, чим все закінчиться».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність провести переговори між Зеленським та диктатором Путіним на території Туреччини. Можливий формат зустрічі передбачає участь також лідерів США та Туреччини — Дональда Трампа та Реджепа Тайіпа Ердогана.

Президент Зеленський своєю чергою запевнив, що готовий відновити переговорний процес щодо завершення війни та розглядає для зустрічі будь-які безпечні країни, окрім Російської Федерації та Білорусі.