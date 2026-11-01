Путін готовий говорити із Зеленським?: Ушаков озвучив позицію Кремля

Юрій Ушаков / © Getty Images

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Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін не відмовляється від розмов із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Путін відповість, якщо український лідер йому зателефонує.

Про це Ушаков розповів російським пропагандистським медіа.

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Чи готовий Путін говорити із Зеленським: що заявив Ушаков

Ушакова запитали, чи відповість Путін на телефонний дзвінок Зеленського. Помічник російського президента припустив, що той візьме слухавку.

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«Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов», — заявив Ушаков.

Переговори щодо України: який формат пропонує Кремль

Окремо Ушаков прокоментував можливий формат майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні. За його словами, перші раунди мають відбутися за участю трьох сторін — США, Росії та України.

«Перші раунди переговорів щодо врегулювання українського конфлікту мають пройти в тристоронньому форматі США — Росія — Україна», — заявив помічник Путіна.

Пізніше до переговорного процесу, за словами Ушакова, можуть долучитися й представники Європи. Однак Кремль наполягає, що починати його потрібно саме у тристоронньому форматі.

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Раніше ТСН.ua повідомляв, що помічник Путіна Юрій Ушаков допускав можливість зустрічі російського та українського президентів у Москві. За його словами, Путін нібито готовий прийняти Володимира Зеленського та гарантувати йому безпеку. Однак Ушаков наголошував, що така зустріч можлива лише після завершення переговорного процесу — для підписання відповідних документів.

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