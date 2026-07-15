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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1449
Час на прочитання
1 хв

"Путін готовий на угоду": Трамп назвав рік, до якого завершиться війна в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться до 2029 року.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції у Білому домі.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Журналіст запитав Трампа, чи вірить він що війна між Росією та Україною закінчиться під час його президентства.

«Думаю, що так. Хоча я думав, вона закінчиться ще раніше», — відповів президент США.

Він зізнався, що неодноразово вмовляв диктатора Путіна припинити війну.

«Я завжди говорю йому одне й те саме. Я кажу: „Володимире, тобі час зупинитися. Час цій війні закінчитися“, — сказав Трамп.

Також глава Білого дому переконаний, що Путін готовий піти на угоду.

«Думаю, він (Путін — Ред.) готовий піти на угоду. Незабаром. Для танго потрібні двоє. Але я думаю, він готовий піти на угоду», — сказав Трамп.

Зауважимо, що Дональд Трамп буде президентом США до січня 2029 року.

Нагадаємо, під час зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп зробив гучну заяву про майбутнє України. Також він заявив, що Україні та Росії давно час укласти мирну угоду.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1449
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