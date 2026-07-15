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"Путін готовий на угоду": Трамп назвав рік, до якого завершиться війна в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться до 2029 року.
Президент США Дональд Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції у Білому домі.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
Журналіст запитав Трампа, чи вірить він що війна між Росією та Україною закінчиться під час його президентства.
«Думаю, що так. Хоча я думав, вона закінчиться ще раніше», — відповів президент США.
Він зізнався, що неодноразово вмовляв диктатора Путіна припинити війну.
«Я завжди говорю йому одне й те саме. Я кажу: „Володимире, тобі час зупинитися. Час цій війні закінчитися“, — сказав Трамп.
Також глава Білого дому переконаний, що Путін готовий піти на угоду.
«Думаю, він (Путін — Ред.) готовий піти на угоду. Незабаром. Для танго потрібні двоє. Але я думаю, він готовий піти на угоду», — сказав Трамп.
Зауважимо, що Дональд Трамп буде президентом США до січня 2029 року.
Нагадаємо, під час зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп зробив гучну заяву про майбутнє України. Також він заявив, що Україні та Росії давно час укласти мирну угоду.