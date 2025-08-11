Путін готовий "залишити" Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова

Кремлівський очільник Володимир Путін / © Associated Press

Кремлівський очільник Володимир Путін «не виключає», що Україна може «зберегти суверенітет» над Херсонською та Запорізькою областями за умови, що вона надасть Росії доступ до Криму через них.

Про це йдеться у матеріалі FT.

Президент РФ навіть заявив, що Україна може зберегти суверенітет над Херсонською та Запорізькою областями, якщо надасть Росії доступ до Криму через ці території

«Київ має гарантувати сервітут (юридичний термін для позначення права користування землею — ред.)», — казав Путін журналістам в червні.

Ці вимоги український аналітик Володимир Фесенко назвав «переговорною пасткою». Адже Путін розуміє, що Україна не погодиться на односторонні поступки, і спробує використати відмову Києва як привід звинуватити Україну в небажанні закінчувати війну.

Зазначимо, що Путін наполягає на незмінності своїх умов для України, які він називає «цілями». Серед них: відмова України від членства в НАТО, її без’ядерний статус, «демілітаризація» та «денацифікація».

Він також вимагає повного виведення українських військ з чотирьох частково окупованих областей, які Росія офіційно анексувала.

Чого Путін хоче від Трампа на саміті на Алясці

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, яка відбудеться 15 серпня, має глибоко символічне значення для Кремля.

Хоча продаж Аляски США в XIX столітті був мирною угодою, він нагадує, що державні кордони не є непорушними, а земля може бути інструментом державної політики.

Аналітики вважають, що ні ситуація на фронті, ні економічні труднощі не змушують російського президента відмовлятися від своїх максималістських територіальних амбіцій. Замість цього, він зосереджений на підтримці діалогу з Трампом.

Раніше Трамп, який обіцяв закінчити війну за 24 години, висловлював роздратування через те, що Путін, бувши «дуже милим», одночасно атакує Україну. Він навіть почав дозволяти значніші постачання зброї Києву і погрожував ввести тарифи на індійську нафту, яка закуповується у Росії.

Однак ця ситуація змінилася після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви. Замість нових проблем для Кремля, результатом стала перша за майже два десятиліття офіційна пропозиція для Путіна зустрітися з президентом США.

На думку експертів, ця зустріч є дипломатичною перемогою для Путіна, адже він їде до США не як «в’язень» і зустрічається з Трампом без участі українців та європейців. Це дозволяє йому уникнути ізоляції, запобігти новим санкціям і використати бажання Трампа закінчити війну для досягнення своїх цілей дипломатичним шляхом.

Водночас українські сили на сході країни перебувають під посиленим тиском. За даними розвідки, Росія захоплює значні території. У липні вона окупувала 502 кв. км, що є одним із найвищих показників за останній рік.

Реакція України та союзників

Більшість українців виступає проти територіальних поступок Росії. Майже три чверті українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, відхилили план припинення війни, який передбачав би відмову України від усієї Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, відмову від членства в НАТО та прийняття обмежень щодо своєї армії.

Нагадаємо, з наближенням саміту на Алясці Україна наполягає, щоб переговори проводилися лише після припинення вогню або суттєвого зниження бойових дій.

Путін, своєю чергою, провів телефонні розмови з лідерами дев’яти дружніх країн, включаючи Китай, і зустрівся з президентами ОАЕ та радником з національної безпеки Індії.