Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
700
Час на прочитання
1 хв

Путін "готовий" зустрітися із Зеленським, але Лавров назвав головну умову

Автор публікації
Олена Капнік
Сергій Лавров.

Сергій Лавров. / © Associated Press

Російський президент-диктатор Володимир Путін нібито готовий до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Втім, є умова.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

З його слів, нібито “фюрер” не проти зустрічі із Зеленським. Втім, каже Лавров, станеться це за умови, “якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані”. Однак про які саме “питання” йдеться, очільник МЗС РФ не уточнив.

Традиційно російський міністр намагається поставити під сумнів легітимність президента України. Мовляв, коли дійде до підписання домовленостей, “буде вирішено питання про легітимність персони, яка буде підписувати ці домовленості з української сторони”.

