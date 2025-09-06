ТСН у соціальних мережах

Політика
1309
Путін готовий зустрітися із Зеленським: Фіцо "розкрив плани" диктатора

Прем’єр-міністр Словаччини нібито «отримав сигнали» про готовність до переговорів як від Путіна, так і від Зеленського.

Ірина Ігнатова
Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час їхньої зустрічі президент РФ Володимир Путін нібито виявив зацікавленість у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому він готовий зустрітись не тільки у Москві, а й «у будь-якому іншому місці».

Про це повідомляє словацьке видання Teraz.sk.

Фіцо також стверджує, що під час зустрічі із Зеленським в Ужгороді він нібито також «отримав сигнал» про готовність до такої зустрічі з боку українського лідера.

Словацький прем’єр вважає, що, попри політичні ризики для обох лідерів, переговори є необхідними. На його думку, ні Зеленський, ні Путін не отримали б значної політичної вигоди від такої зустрічі, але вони обоє розуміють її важливість.

«Зустріч президента Зеленського з президентом Путіним не принесла б президенту Зеленському особливу політичну користь в Україні, і, звичайно ж, громадяни Російської Федерації не були б у захваті від зустрічі президента Путіна з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що треба зустрічатися, і що треба домовлятися, бо якщо не будуть домовлятися, то війна продовжуватиметься», — наголосив Роберт Фіцо.

Роберт Фіцо також висловив інші суперечливі погляди щодо війни. Він заявив, що безпекові гарантії мають отримати не лише Україна, а й Росія. Також словацький прем’єр переконаний, що Україна не повинна вступати до НАТО, хоча її членство в Європейському Союзі він підтримує. Водночас за словами Фіцо, великі держави ЄС, ймовірно, чинитимуть перешкоди на шляху України до членства.

Крім того, Фіцо знову повторив наративи російської пропаганди, заявивши, що війна в Україні «складніша, ніж здається», оскільки російськомовне населення на сході країни нібито зазнавало дискримінації. Він вважає, що після завершення війни відносини з Росією потрібно «нормалізувати» та відновити міжнародну співпрацю.

Нагадаємо, у Словаччині розкритикували Фіцо за мовчання щодо агресії РФ. Словацька опозиція заявила, що під час спільної пресконференції з Зеленським він не наважився засудити вторгнення Росії до України.

1309
