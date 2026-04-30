Путін готує напад на Європу паралельно з війною в Україні: генерал назвав ціль

Президент Росії Володимир Путін

Реклама

Президент Росії Володимир Путін здатен розв’язати новий обмежений військовий конфлікт, не чекаючи на завершення війни в Україні. Кремль може готувати операції в Балтійському регіоні.

Про це заявив німецький генерал-лейтенант у відставці Юрген-Йоахім фон Зандрарт, повідомляє Bild із посилання на його інтерв’ю WELT.

РФ може почати нову війну, не завершуючи її в Україні

Фон Зандрарт прокоментував, чи здатна Росія розпочати ще один конфлікт, не завершивши війну проти України.

Реклама

«Головне питання не в тому, чи може Росія це зробити, а в тому, чи бачить вона зручний момент і вигоду», — наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Він попередив, що Москва у будь-який момент може «паралельно розпочати ще один обмежений воєнний конфлікт».

Раніше фон Зандрарт очолював багатонаціональний корпус «Північний Схід» у Щецині (Польща), де здійснюється координація оборонного планування НАТО на північно-східному напрямку — від Фінляндії до Польщі. У розмові щ журналістами він окреслив досить похмуру картину.

«Захід не дає Україні перемогти, але водночас і не допускає її поразки», — сказав генерал-лейтенант.

Реклама

На його переконання, війна повинна завершитися, «але в жодному разі не можна допустити, щоб Росія переконалася, що війна — це ефективний інструмент досягнення політичних цілей».

Росія може напасти на країни Балтії

За оцінкою фон Зандрарта, Кремль уже готується до наступних кроків.

«Росія стоїть на порозі продовження [війни] за межами України, зокрема в Балтійському регіоні. Якщо з’явиться така можливість», — зазначив він.

За словами генерал-лейтенанта, Путін і далі посилює військовий потенціал.

Реклама

«Він робить це вже зараз, готуючи потенційне поле бою нижче порогу відкритої війни. Ми більше не перебуваємо у стані миру», — сказав генерал-лейтенант.

Ідею про те, що Москва активізується лише після завершення війни в Україні, фон Зандрарт називає хибною.

У Щецині військові ретельно відстежували трансформацію російської армії:

«Відновлення російської армії як організації, що навчається, почалося паралельно з війною в Україні: [військове] виробництво перевищує потреби цього конфлікту, проводиться структурна та процедурна реорганізація, створюються нові формування у західних військових округах — тобто в просторі від Фінляндії до Польщі».

Реклама

Водночас, підкреслює фон Зандрарт, потенційний напад на НАТО матиме значно серйозніші наслідки, ніж війна проти України.

«Саме це поки що стримує Росію», — резюмував генерал-лейтенант у відставці.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може напасти на члена НАТО вже за кілька місяців, а не років. Політик сумнівається у готовності США та Євросоюзу до швидкої практичної реакції, закликаючи перетворити паперові гарантії статті 5 на реальну військову силу.

Президент Фінляндії Александер Стубб, коментуючи заяву Туска, закликав Європу зберігати спокій та «фінську витримку». Він зазначив, що наразі не бачить реальних підстав для нападу РФ на НАТО чи перевірки статті 5, вважаючи масштабні сценарії агресії малоймовірними. Стубб наголосив на важливості підготовки до найгірших варіантів, щоб їх попередити.

Реклама

Президент Естонії Алар Каріс підтримав колегу, додавши, що поширення тривожних наративів є тактикою Росії для залякування, якій потрібно протиставити холоднокровність.

Новини партнерів