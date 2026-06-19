Путін готує нову масштабну атаку по Україні: в ISW зробили тривожне попередження

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль вже готує ґрунт для нових ударів та вже навіть знайшов спосіб, аби виправдати майбутню масштабну атаку на Україну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW наголошують, що Москва роздуває історію з автобусом, який у Брянській області нібито атакував український БпЛА, щоб виправдати свій наступний масштабний пакет далекобійних ударів проти України.

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Зазначається, що днями СБУ повідомила про перехоплення офіційних внутрішніх російських звітів, у яких робиться висновок, що Україна не атакувала пасажирський автобус, який перевозив дитячу футбольну команду Білорусі.

«Це спростовує заяви російських та білоруських чиновників про те, що українські війська завдали удару безпілотником по автобусу», — акцентують американські фахівці.

Окрім того, СБУ заявила, що внутрішні звіти російської державної установи «Безпечний регіон» для Брянської області дійшли висновку, що Росія не виявила жодних українських дронів чи інших об’єктів поблизу району, де було атаковано транспортний засіб.

«Російські та білоруські чиновники скористалися нібито ударом 17 червня, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще й додатково звинуватив Україну у використанні удару для провокації Мінська та втягування у війну», — наголошують в Інституті.

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Російські та білоруські заяви про нібито удар Києва, заявляють в ISW, є результатом аналогічних заяв РФ останніх тижнів, спрямованих на легітимізацію масштабних ударів проти України як відповіді на нібито атаки ЗСУ по цивільному населенню», — підсумовують американські фахівці.

Нагадаємо, на Брянщині дрон атакував автобус з дітьми з Білорусі. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андій Коваленко наголошує, що таким чином Росія прагне вплутати Білорусь у свою провокацію, адже білоруси “не хочуть підтримувати російську агресивну риторику щодо України”. З його слів, сама провокація — «жалюгідна» і має всі ознаки скоординованої операції без жодних фактичних доказів.

Водночас СБУ показала документ, який свідчить, що Росія збрехала про атаку дрона по автобусу з дітьми із Білорусі. В українській службі запевняють, що удар є «спецоперацією російських спецслужб». Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.

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