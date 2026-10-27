Путін готує новий ультиматум перед переговорами: що Кремль задумав не лише проти України, а й НАТО

© Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський знову заявив про готовність до повного або часткового припинення вогню з Росією. Втім, позиція Москви у мирних переговорах передбачає давню вимогу — змінити статут НАТО та повернути Альянс до кордонів 1997-го.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Днями Зеленський знову наголосив, що Київ готовий домовлятися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі або перемир’я в Чорному морі. Зауважимо, що саме це питання Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії, запланованих на 10 листопада в Абу-Дабі.

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Водночас, наголошують в ISW, заяви Кремля свідчать, що РФ не збирається припиняти бойові дії. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що продовження тристоронніх переговорів «не передбачає обмежень на проведення військових операцій», а російські війська й надалі воюватимуть проти України.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зухвало висловився, мовляв, переговори навряд чи дадуть значні результати й, імовірно, стануть лише «пробним раундом».

Американські фахівці зауважують, що вже тривалий час Москва відкидає пропозиції про припинення вогню — як повне, так і часткове, які просувають США та Україна. Натомість Київ послідовно підтверджує готовність до перемир’я.

«Нещодавні заяви Пєскова та Ушакова свідчать про те, що позиція Кремля напередодні майбутніх тристоронніх переговорів залишається відхиленням пропозицій щодо припинення вогню», — йдеться у звіті.

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Водночас переговорна позиція Кремля щодо війни включає давню вимогу Москви, висунуту ще до повномасштабного вторгнення, щоб НАТО змінило свій статут і повернуло своє членство до колишніх кордонів НАТО 1997 року. Зокрема, The Telegraph з посиланням на джерела повідомила, що намір РФ залучити Європу до мирних переговорів полягає в тому, щоб «добути поступок» щодо розширення НАТО.

Зокрема, Москва стверджує, що нібито архітектура європейської безпеки є одним з найважливіших компонентів досягнення миру в Україні, і що вирішення війни «неможливе» без участі Європи.

«Звіт The Telegraph підтверджує попередню оцінку ISW: Кремль і досі наполягає на ультиматумах, висунутих у грудні 2021-го. Серед вимог Москви — припинення розміщення військ і систем озброєння НАТО в країнах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. Фактично це дало б Росії можливість впливати на внутрішні рішення НАТО та обмежувати його військову діяльність», — йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що у Кремлі не одноразово повторювали ці ультиматуми від початку повномасштабного вторгнення і не давали жодних ознак компромісу щодо цієї мети.

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«Кремль, ймовірно, повторить ці вимоги на майбутніх тристоронніх переговорах між США, Україною та Росією 10 листопада і може спробувати використати свої нещодавні поступки з боку США, щоб домогтися додаткових поступок щодо НАТО та архітектури європейської безпеки після Холодної війни», зауважують в ISW.

Водночас вимоги Путіна від грудня 2021 року помітно несумісні зі зобов’язанням президента США Дональда Трампа щодо збереження військової присутності США в Польщі та розгортання американських військ у країнах Балтії.

Мирні переговори - останні новини

Сьогодні, 27 жовтня, диктатор РФ Володимир Путін поговорив з європейськими лідерами - президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єром Норвегії Йонасом Гар Стере. Вони передали Кремлю позицію України щодо закінчення війни та наголосили на необхідності припинення атак на українську енергетику.

Ці переговори стали першим прямим контактом Путіна з провідними європейськими лідерами, які підтримують Україну, відтоді, як у липні 2025-го він спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустрічі передували дипломатичні консультації в Осло 20 жовтня та візит до Росії спецпосланця США Стіва Віткоффа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що однією з ключових тем обговорення стала необхідність конкретних кроків з боку Росії для деескалації. Насамперед ідеться про припинення російських ударів по критичній інфраструктурі України.

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