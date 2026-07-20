Путін готує операцію проти НАТО та хоче звинуватити Україну: Польща терміново скликає комітет з безпеки

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Росія накопичила значну кількість перехоплених українських дронів і може застосувати їх для провокацій під чужим прапором. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, анонсувавши засідання комітету з безпеки на цю тему.

Про це повідомляє RMF24.

Косіняк-Камиш заявив, що російська загроза «весь час залишається дуже високою». За словами міністра, він «ніколи не запроваджував би стану заспокоєння» щодо можливих дій Москви.

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«Росія крок за кроком піднімається драбиною ескалації, зокрема й в Інтернет-просторі», — зазначив політик.

Він також нагадав, що за останній тиждень польські та шведські винищувачі тричі проводили операції з перехоплення російських літаків у повітряному просторі над Балтійським морем.

Косіняк-Камиш підкреслив, що країни регіону регулярно стикаються з перевірками готовності своїх систем безпеки.

«Ми весь час стикаємося з перевіркою стійкості наших систем протиповітряної оборони, критичної інфраструктури, особливо у сфері діяльності в Інтернеті, із перешкодами для сигналу GPS», — перелічив очільник Міноборони Польщі.

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За його словами, про незмінність російської тактики свідчать і затримання, які проводять польські спецслужби.

«Затримання, які здійснює чи то Агентство внутрішньої безпеки, чи то Служба військової контррозвідки, найкраще показують, що Росія не змінює своєї тактики», — підкреслив Косіняк-Камиш.

Окремо міністр звернув увагу на можливість використання Росією українських безпілотників для провокацій. Він повідомив, що РФ «зараз перехопила значну кількість українських дронів» і може використати їх як «елемент провокації, щоб вводити в оману та змінювати прапор». За словами політика, до такого сценарію необхідно бути готовими.

Косіняк-Камиш також розповів, що 21 липня о 8:00 відбудеться засідання комітету з питань безпеки Ради міністрів. Він зазначив, що питання можливого використання українських дронів для провокацій стане однією з ключових тем зустрічі.

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«Це (провокація з використанням українських дронів — прим. ред.) буде однією з головних тем завтрашнього засідання (…) щодо загроз з боку Російської Федерації, посилення заходів, пов’язаних із захистом кіберпростору, а також критичної інфраструктури», — висловився очільник польського Міноборони.

Він додав, що про відповідні ризики говорять і союзники Польщі.

«Про це говорять наші партнери з країн Балтії, Фінляндії та Румунії. Ми бачимо, що ця загроза стосується всього східного флангу НАТО», — підкреслив міністр.

Крім того, Косіняк-Камиш знову заявив, що Польща готова виконати свої союзницькі зобов’язання у разі нападу на одну з держав НАТО.

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«Польща продемонструє принцип солідарності та підтримає таку державу, тут немає жодних сумнівів. Ми зобов’язані це зробити й очікуємо виконання цих зобов’язань щодо нас», — завершив політик.

Нагадаємо, раніше Польща попередила про відстеження Росією навчань НАТО з ППО біля Балтійського моря, що може свідчити про підготовку Кремлем майбутніх провокацій у межах кампанії «Нульова фаза». Варшава вже піднімала винищувачі для перехоплення російських Су-30СМ2 з Калінінграда, хоча кордон повітряного простору порушено не було.

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