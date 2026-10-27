Путін готує пастку для НАТО: Кремль може розіграти карту «мир в обмін на Україну»

Путін / © ТСН.ua

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Під час нового раунду переговорів щодо завершення війни Москва може порушити питання військової присутності НАТО в Європі.

Таку переговорну стратегію припускає доктор філософських наук, професор Університету Короля Данила Віталій Надурак, про що він розповів в етері Еспресо.

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«Ми тепер розуміємо, що в цей пакет перемовин по Україні вони хочуть включити також вимогу щодо НАТО у всій Європі», — зазначив професор.

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За його словами, російські вимоги можуть стосуватися не лише України, а й інших європейських держав, зокрема Польщі, Фінляндії та країн Балтії.

Надурак також звернув увагу на те, що Москва просуває ідею створення нової архітектури безпеки в Європі. На його думку, це свідчить про прагнення Росії розширити порядок денний переговорів і включити до нього питання військової присутності НАТО на континенті.

Професор вважає, що вимога вивести війська Альянсу з країн, які приєдналися до нього після 1997 року, є нереалістичною. Якщо Москва наполягатиме на її виконанні, це може унеможливити досягнення домовленостей про завершення війни.

«Я думаю, насправді це, можливо, і є стратегія Путіна — висунути реально невиконувані вимоги», — пояснив Надурак.

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За його словами, таким чином Кремль може намагатися перекласти відповідальність за провал переговорів на західних партнерів.

«Бачите, ви не хочете йти на поступки, і тому не буде ніякої угоди по Україні», — так професор описав можливий аргумент Москви.

Водночас експерт припускає, що Росія може застосувати іншу тактику: спочатку висунути максималістські вимоги, а згодом погодитися на менш масштабні поступки, створюючи враження готовності до компромісу.

За такого сценарію Москва може заявити про відмову від вимоги вивести війська НАТО з країн, які вступили до Альянсу після 1997 року. Натомість Росія намагатиметься домогтися припинення подальшого розширення блоку та закриття перспективи членства України.

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«Можливо, оце останнє якраз є реальною позицією Росії. А максималістські вимоги вона заявляє для того, щоб потім нібито піти на поступки», — наголосив Надурак.

На думку професора, за такого розвитку подій європейські держави можуть сприйняти відмову Москви від найрадикальніших вимог як компроміс. Однак фактично йтиметься про поступки Росії в питанні майбутнього розширення НАТО та євроатлантичної інтеграції України.

Окремо Надурак наголосив на важливості участі європейських держав у переговорах про безпеку континенту. За його словами, спроби вирішувати долю Європи без представників європейських країн створюють небезпечний прецедент, адже саме вони безпосередньо зазнають наслідків російської війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Україна намагається домогтися перенесення наступного раунду тристоронніх переговорів зі США та Росією щонайменше на тиждень раніше.

Ми раніше інформували, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відновлення тристоронніх переговорів про закінчення війни в Україні не означає припинення бойових дій.

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