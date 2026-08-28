Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Росія може завдати авіаційних, ракетних чи безпілотних ударів або здійснити обмежене вторгнення до однієї чи кількох країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 та відповісти відповідно до неї.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зауважують, що обмежений напад Росії на східний фланг НАТО може бути спрямований на фактичне нівелювання статті 5 — через створення ситуації, коли країни Альянсу не зможуть одностайно погодити, чи потрібно відповідати на атаку та якою саме має бути ця відповідь.

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«Кремль, ймовірно, вибере операцію, яка, на його думку, максимізує ймовірність того, що держави НАТО не зможуть об’єднатися для рішучої відповіді і, таким чином, не зможуть надіслати військову допомогу як Альянс члену, на якого було застосовано напад», — йдеться у звіті.

Водночас, акцентують в ISW, саме нездатність НАТО погодитися застосувати статтю 5 або здійснити єдину та рішучу відповідь значно зашкодить довірі до Альянсу та серйозно підірве довіру до цієї статті. Зокрема — однієї з головних давніх стратегічних цілей «фюрера» Росії Володимира Путіна поза межами України.

БпЛА в Молдові

Вночі проти 27 серпня кілька неідентифікованих безпілотників увійшли до повітряного простору Молдови уздовж молдовсько-українського кордону в Одеській області.

Ці дії, вважають аналітики ISW, демонструє, що Кремль продовжує визнавати ризик, що його війна може завдати шкоди іншим державам, включаючи Молдову та держави НАТО, що межують з Україною.

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Водночас аналітики ISW продовжують оцінювати, що ці інциденти демонструють нормалізацію Путіним загроз, які російська ударна кампанія по найзахідніших частинах України становить для європейських держав. Зокрема, для Молдови і членів НАТО на сході.

Нагадаємо, джерела Politico повідомили, що під час візиту до Москви директор американського ЦРУ Джон Реткліфф застеріг Кремль від загострення конфлікту із союзниками США по НАТО. Зокрема з Естонією, Латвією та Литвою. За словами співрозмовників видання, Росія може вдатися до атак на союзників Альянсу у відповідь на глухий кут, що якого потрапила країна-агресор у війні в Україні.

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