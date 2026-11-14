Путін готує Україні важку весну: експерт розповів, на що Кремль розраховує після зимових ударів

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін розраховує, що масовані удари по українській інфраструктурі взимку та можливі політичні зміни в європейських країнах навесні допоможуть йому посилити позиції у протистоянні з Києвом.

Про це в етері Еспресо заявив політик, колишній віцепрем’єр з питань європейської інтеграції та екскерівник секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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За оцінкою політика, Москва не має наміру знижувати інтенсивність атак. Російські війська зосереджуються на руйнуванні критично важливих об’єктів — енергетики, мостів і логістичної інфраструктури. Таким способом Кремль прагне створити нестерпні умови для життя у великих українських містах, посилити внутрішній тиск на владу та погіршити переговорні позиції України.

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«Путін зараз буде тільки нарощувати удари. Він дуже розраховує на те, що вдасться зробити непридатними для життя Київ, Дніпро, Харків та Одесу», — наголосив Рибачук.

Водночас Росія активізує дипломатичні контакти з європейськими політиками. Зокрема, Москва спілкується з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії. Рибачук вважає, що одна з головних цілей таких розмов — домогтися послаблення санкцій. Адже без підтримки європейських держав перспективи пом’якшення обмежень для Росії залишаються примарними.

«Для Росії найбільша проблема — це санкції, а без європейців говорити про перспективи їхнього пом’якшення немає сенсу», — пояснив політик.

Ще одним чинником, на який може сподіватися Кремль, є прагнення президента США Дональда Трампа відновити торговельні відносини з Росією та повернути російський газ на європейський ринок. Рибачук припустив сценарій, за якого російські енергоносії постачатимуть через американські компанії. У такому разі європейські споживачі формально купуватимуть газ зі США, хоча його походження буде російським.

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За словами політика, Путін сподівається схилити частину європейських лідерів до поступок щодо України в обмін на відновлення економічної співпраці з Москвою. Додаткові очікування Кремль пов’язує з виборами у Франції та ймовірними політичними перестановками в Німеччині.

Окремо Рибачук прокоментував посилення підтримки ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». На його думку, зростання її популярності ще не означає, що політична сила зможе прийти до влади. Інші партії Німеччини не готові формувати з нею коаліцію, тому навіть значне збільшення електоральної підтримки не гарантує їй посади канцлера.

«Путін дуже розраховує на те, що навесні зміниться ситуація в Європі», — підсумував Рибачук.

Раніше повідомлялося, що європейські уряди досі скептично ставляться до перспектив прориву після переговорів в Абу-Дабі, які тривали 10-11 листопада.

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Ми раніше інформували, що Путін не збирається відмовлятися від територій на півночі України, які Кремль оголошує нібито захопленими.

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