- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 919
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін готує зустріч із Віткоффом — Кремль підтвердив дати перед ключовими переговорами щодо України
Кремль підтвердив зустріч Путіна зі Стівом Віткоффом до 4–5 грудня.
Президент РФ Володимир Путін проведе зустріч зі Стівом Віткоффом до 4–5 грудня.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ.
Ця інформація з'явилася на тлі важливих подій: уже сьогодні Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією для обговорення можливих мирних угод та шляхів завершення війни в Україні.
Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.