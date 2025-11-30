Путін готує зустріч із Віткоффом — Кремль підтвердив дати перед ключовими переговорами щодо України

Стів Віткофф та Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін проведе зустріч зі Стівом Віткоффом до 4–5 грудня.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

Ця інформація з'явилася на тлі важливих подій: уже сьогодні Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією для обговорення можливих мирних угод та шляхів завершення війни в Україні.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.