Путін готується до нового вторгнення поки НАТО зволікає / © Associated Press

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На саміті в Гаазі НАТО встановило нову мету: до 2035 року члени Альянсу витрачатимуть 5% ВВП на оборону. Це рішення має кілька причин. По-перше, стало зрозуміло, що однієї дипломатії недостатньо, щоб зупинити війну в Україні. Але головна причина інша: НАТО хоче стримати Росію від нападу на будь-яку країну Альянсу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Росія може бути готова до такого нападу вже через п’ять років.

Про це повідомляє The Telegraph.

Військова аналітикиня Ребекка Коффлер, яка спеціалізується на російській військовій стратегії, погоджується з оцінкою Рютте щодо оперативної готовності Росії до чергової кампанії. Однак вона вважає, що наступною ціллю Кремля навряд чи стане країна НАТО. Якщо тільки Альянс не втрутиться безпосередньо у війну в Україні. Натомість, дії НАТО в найближчі роки можуть визначити, чи наважиться Путін атакувати інші пострадянські держави, такі як Молдова.

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Стратегія важливіша за гроші: вразливі місця НАТО та плани Росії

На думку аналітикині, просте збільшення оборонних витрат не вирішить усіх проблем. Для успішної протидії Росії потрібна глибока стратегія, заснована на розумінні її військового планування. Вона пригадує, як у 2013 році, перед анексією Криму, вже попереджала НАТО про російську «асиметричну війну», яка фокусується на обході сильних сторін противника та використанні його слабких місць.

За словами експертки, хоч війна в Україні не відповідає ідеальному сценарію Росії, це не означає, що Москва змінила свій підхід. Навпаки, російські планувальники прагнуть підірвати мережецентричну військову стратегію НАТО, порушивши її «ланцюг знищення». Це може бути досягнуто шляхом превентивних атак на системи C4ISR (командування, управління, зв’язок, комп’ютери, розвідка, спостереження та рекогносцировка) та космічні системи, від яких залежить Альянс.

П’ять ключових напрямків для негайних дій НАТО

Військова аналітикиня Ребекка Коффлер виділяє п’ять пріоритетних сфер, де НАТО має діяти:

Захист космічної інфраструктури: Росія має значний арсенал контркосмічної зброї, здатної погіршувати або знищувати супутники. Захист критичної інфраструктури від кібератак: російський арсенал кіберзброї є одним з найруйнівніших у світі, і Москва, ймовірно, вже має доступ до критичної інфраструктури в США та Європі. Посилення захисту підводних комунікаційних кабелів: за останні роки зросла кількість підозрілих диверсійних операцій проти підводних кабелів у Балтійському морі. Протидія російському шпигунству: Росія активно проникає в розвідувальні кола Європи, вербуючи агентів для дестабілізаційних операцій. Нарощування бойового потенціалу: Росія виробляє боєприпаси значно швидшими темпами, ніж Європа. НАТО потрібно збільшити виробництво систем ППО, танків, безпілотників та боєприпасів, а також набрати та навчити достатньо бойових сил. Москва також активно проводить мобілізацію, а новий законопроєкт у Держдумі може запровадити цілорічний призов з 2026 року.

Незважаючи на серйозність загроз, Альянс має час для зміцнення своїх позицій. Аналітикиня підкреслює, що бездіяльність зараз буде трагедією, враховуючи величезну ціну, яку Україна платить, захищаючись від російської агресії.

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Нагадаємо, російські війська мобілізували максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів в Україні, але ЗСУ зберігають потенціал для розгрому наступу противника.