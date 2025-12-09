Путін готується не до миру, переговори - лише прикриття: Sky News зробило тривожний прогноз

Володимир Путін. / © Associated Press

Мирні переговори щодо України демонструють слабкий прогрес. Немає жодних ознак того, що прагнення президента США Дональда Трампа припинити війну Росії в Україні зменшує кількість боїв на місцях. Ба більше - Кремль використовує зосередженість очільника Білого дому на мирних переговорах як «прикриття», поки російські солдати намагаються захопити більше територій.

Про це йдеться у матеріалі Sky News .

Путін не хоче миру

Видання наголошує: відсутність будь-яких ознак того, що Кремль прагне уповільнити свою військову машину, також робить ризик поширення війни за межі України дедалі більш імовірним.

“Потрібні величезні зусилля, час і гроші, щоб перевести країну на воєнний лад, як це зробив Путін, частково мобілізувавши своє населення, виділивши величезну частину державних витрат на військові потреби та переорієнтувавши величезну промислову базу Росії на виробництво зброї та боєприпасів”, - пише Sky News.

Зазначається, що навмисне рішення не знижувати оборону після припинення боїв означає, що РФ продовжуватиме нарощувати свої збройні сили та арсенали озброєння – це ознака того, що вона не має наміру бути мирною, а просто робить паузу перед тим, як знову перейти в атаку.

Крім того, відсутність будь-яких підготовчих заходів з боку Москви щодо уповільнення темпів її військових операцій в Україні, де розгорнуто понад 710 тис. солдатів є показником того, що “Путін очікує не меншої, а більшої війни”.

Що буде далі

“Те, що станеться далі в Європі, залежатиме від змісту будь-якої мирної угоди щодо України. Тотальну поразку Росії практично неможливо уявити без суттєвої зміни поглядів Білого дому Трампа та масового збільшення озброєнь і підтримки”, - констатує видання.

Втім, йдеться у матеріалі, наступним найкращим результатом для України було б врегулювання, “яке мало б на меті встановити справедливий баланс між сторонами та їхніми суперечливими цілями”.

Цього можна було б досягти, призупинивши бойові дії вздовж нинішньої лінії зіткнення до початку суттєвих мирних переговорів. Однак, зауважує Sky News, такий крок вимагатиме від європейських союзників по НАТО перевести свої збройні сили та населення до воєнного стану, з реальною готовністю розпочати війну, якщо Москва спробує перевірити їхню підтримку України.

Відтак країни мали б збільшити витрати на оборону набагато швидшими темпами, ніж зараз планується. Видання пише, що Франція вже відкрито заявляє, що батькам, можливо, доведеться втратити своїх дітей у війні з Росією, в Німеччина вимагає від усіх 18-річних чоловіків проходити медичні огляди для можливої ​​національної служби.

Які сценарії

“Інша альтернатива, коли йдеться про Україну, — це сценарій, за якого Європа залишається осторонь і не може вплинути на результат переговорів, а Київ змушений погодитися на умови, вигідні Москві. Це включатиме здавання земель на Донбасі, які досі перебувають під контролем України”, - йдеться у статті Sky News.

Втім, констатує видання, така угода - якщо її навіть буде терпіти Україна, ймовірно, означатиме лише тимчасове припинення бойових дій - “доки Путін або той, хто стане його наступником, не вирішить знову спробувати захопити решту України, або, можливо, навіть не випробує кордони НАТО, виступивши проти країн Балтії”.

У статті зауважують, огляду на те, що нова стратегія національної безпеки США чітко вказує на те, що Білий дім втручатиметься для захисту Європи лише у випадку, якщо такий крок відповідає інтересам Америки, більше немає жодної певності в тому, що можна покладатися на гарантії, які містяться в основоположному принципі статті 5 НАТО. Вона, зауважимо, передбачає, що напад на одну державу-члена є нападом на всі.

Нагадаємо, Axios пише, що Сполучені Штати Америки посилюють тиск на українського президента Володимира Зеленського щодо «мирного» плану. У Вашингтоні очікують, що Київ погодиться на територіальні втрати та інші поступки в межах цього документу. Зазначається, що Штати вимагають від Зеленського значно більшого, ніж від диктатора РФ Володимира Путіна.