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Чи буде Путін воювати до кінця: в ISW викрили справжні наміри "фюрера"
Аналітики ISW розвінчали заяви Москви про нібито бажання до “мирних переговорів”.
Диктатор РФ Володимир Путін залишається відданим своїм цілям в Україні. Втім, усунення так званих “корінних причин” війни, про які твердить Кремль, суперечить твердженню “фюрера”, що, мовляв, Росія підтримує змістовні переговори щодо припинення війни.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
“Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово згадували про необхідність будь-якого майбутнього мирного врегулювання для усунення нібито “корінних причин” війни, натякаючи на непохитні вимоги Росії щодо зміни режиму в Україні, нейтралітету України та змін до основоположної політики відкритих дверей НАТО”, - йдеться у звіті.
Аналітики ISW наголошують, що Москва залишається незацікавленою в добросовісних мирних переговорах щодо припинення війни. Заява Путіна про те, що РФ не відступить від цілей, вкотре демонструє готовність господаря Кремля продовжувати війну в Україні та досягати своїх цілей військовими засобами, якщо країна-агресорка не зможе змусити Україну капітулювати дипломатичними засобами.
Американські фахівці наголошують, що ці дії Російської Федерації “прямо суперечать закликам президента США Дональда Трампа до швидкого припинення війни”.
Окрім того, в ISW зауважують, що Кремль протягом останніх тижнів постійно заявляв, мовляв, поки не має планів як щодо третього раунду двосторонніх переговорів у Стамбулі, так і щодо того, відновляться вони взагалі.
“ISW продовжує оцінювати, що Росія використовуватиме будь-які майбутні переговори, щоб спробувати отримати поступки від України та США тоді, як російські окупанти продовжуватимуть зусилля щодо забезпечення додаткових здобутків на полі бою шляхом поступового та дуже виснажливого просування”, - ідеться у звіті американського Інституту.
Нагадаємо, напередодні у Кремлі зробили заяву про меморандум і новий раунд переговорів. Зокрема, у Москві кажуть, мовляв, змісту меморандуму “ще навіть не розглядався з українською стороною”.
Зауважимо, раніш диктатор РФ Володимир Путін згадав про "денацифікацію" України. Зокрема, “фюрер” країни-агресорки повторив, що РФ завершить свою війну проти України лише на умовах Кремля. З його слів, російські витрати на оборону спрямовані на досягнення цієї мети.