Чи буде Путін воювати до кінця: в ISW викрили справжні наміри "фюрера"

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор РФ Володимир Путін залишається відданим своїм цілям в Україні. Втім, усунення так званих “корінних причин” війни, про які твердить Кремль, суперечить твердженню “фюрера”, що, мовляв, Росія підтримує змістовні переговори щодо припинення війни.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово згадували про необхідність будь-якого майбутнього мирного врегулювання для усунення нібито “корінних причин” війни, натякаючи на непохитні вимоги Росії щодо зміни режиму в Україні, нейтралітету України та змін до основоположної політики відкритих дверей НАТО”, - йдеться у звіті.

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Аналітики ISW наголошують, що Москва залишається незацікавленою в добросовісних мирних переговорах щодо припинення війни. Заява Путіна про те, що РФ не відступить від цілей, вкотре демонструє готовність господаря Кремля продовжувати війну в Україні та досягати своїх цілей військовими засобами, якщо країна-агресорка не зможе змусити Україну капітулювати дипломатичними засобами.

Американські фахівці наголошують, що ці дії Російської Федерації “прямо суперечать закликам президента США Дональда Трампа до швидкого припинення війни”.

Окрім того, в ISW зауважують, що Кремль протягом останніх тижнів постійно заявляв, мовляв, поки не має планів як щодо третього раунду двосторонніх переговорів у Стамбулі, так і щодо того, відновляться вони взагалі.

“ISW продовжує оцінювати, що Росія використовуватиме будь-які майбутні переговори, щоб спробувати отримати поступки від України та США тоді, як російські окупанти продовжуватимуть зусилля щодо забезпечення додаткових здобутків на полі бою шляхом поступового та дуже виснажливого просування”, - ідеться у звіті американського Інституту.

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Нагадаємо, напередодні у Кремлі зробили заяву про меморандум і новий раунд переговорів. Зокрема, у Москві кажуть, мовляв, змісту меморандуму “ще навіть не розглядався з українською стороною”.

Зауважимо, раніш диктатор РФ Володимир Путін згадав про "денацифікацію" України. Зокрема, “фюрер” країни-агресорки повторив, що РФ завершить свою війну проти України лише на умовах Кремля. З його слів, російські витрати на оборону спрямовані на досягнення цієї мети.

Дата публікації 19:38, 02.07.25 Кількість переглядів 174 USAID - все! США залишають світ без фінансової допомоги