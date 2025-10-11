Путін грає у "червоні лінії": чому насправді Кремль боїться ракет Tomahawk

Володимир Путін. / © Associated Press

Російський президент-диктатор Володимир Путін не припиняє залякувати Сполучені Штати Америки ескалацією у разі передавання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що російський “фюрер” продовжує погрожувати Заходу в межах своєї рефлексивної кампанії контролю, спрямованої на те, щоб США не продали Києву Tomahawk. Крім того, він цинічно зображає нібито дотримання РФ Нового договору СНО як значну поступку в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Зазначається, 10 жовтня Путін пригрозив тим, що Російська Федерація посилить свою ППО у відповідь на потенційне постачання США ракет Tomahawk. З його слів, нібито Москва завершує розробку нової, ймовірно ядерної, зброї, про яку він незабаром оголосить.

Зауважимо, джерело з Кремля заявило, що Росія може незабаром відновити ядерні випробування, якщо західні країни зроблять аналогічні кроки.

“ISW оцінює, що Кремль намагається представити потенційні постачання американських ракет Tomahawk Україні як небезпечну ескалацію, щоб стримати Штати від надсилання такої зброї Києву. , Хоча Кремль послідовно не реагував, коли Захід порушував нібито “червоні лінії” Росії в минулому”, - зауважують в ISW.

Як повідомлялося, The Washington Post пише про те, що передавання Україні ракет Tomahawk викликає значну тривогу Кремля. Видання наголошує, якщо президент США Дональд Трамп таки схвалить передавання Tomahawk, то це буде значним поворотом у його політиці щодо війни залежно від тих обмежень, які Вашингтон встановить на їх використання.

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп заявив, мовляв, “певною мірою” ухвалив рішення щодо передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk. В адміністрації “фюрера” РФ Володимира Путіна відреагували на ці заяви, вкотре заявивши, мовляв, це означатиме “ескалацію конфлікту”.