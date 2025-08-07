ТСН у соціальних мережах

Політика
488
2 хв

Путін грає в довгу, а Трамп вимагає результату: як серйозно вони налаштовані завершити війну

Путін все ще грає в довгу гру, переконаний британський дипломат.

Олена Капнік
Дональд Трамп і Володимир Путін.

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Associated Press

Крайній термін щодо угоди про припинення вогню, встановлений президентом США Дональдом Трампом для диктатора РФ Володимира Путіна, добігає кінця. Якщо російський “фюрер” цього не зробить, його союзники зіткнуться з вторинними санкціями. Втім, попри це, очільник Кремля грає в довгу гру і думає, що час на його боці.

Таку думку висловив експосол Великої Британії в Україні Саймон Сміт у коментарі Sky News.

Разом з тим експерт наголошує, що наразі є два фундаментальних запитання: перше - чи серйозно налаштований Путін, а друге - чи серйозно налаштований сам Трамп.

“Він (Путін - Ред.) не зробив жодних суттєвих проривів понад року. Я думаю: він упевнений, що час на його боці, і все, що йому потрібно робити, це продовжувати працювати та чекати, поки підтримка України зламається, і тоді він переможе. Цілком можливо, що він не налаштований серйозно на розмову з Трампом, яка зайде далі, ніж просто кинути кістку Трампу, що наразі позбавить РФ санкцій”, - наголошує Саймон Сміт.

З його слів, натомість сам Трамп “майже прагне швидкого та легкого успіху”.

“Багато його позерських заяв і коментарів з цього приводу свідчать про те, що він вважає - нібито уся справа у тому, аби просто дістатися до цілі та зіткнути лобами кілька осіб. Це, на мою думку, найлегша частина.”, - додав колишній дипломат.

Нагадаємо, речниця американського Держдепу Теммі Брюс наголошує, що диктатор РФ Володимир Путін затягує процес переговорів. Втім, можливі санкції США, якими пригрозив агресорці Росії президент Дональд Трамп, змінили позицію “фюрера”.

Своєю чергою, держсекретар США Марко Рубіо каже, що Вашингтон вперше отримав сигнали Кремля щодо умов завершення війни. Ба більше, наголосив він, нарешті Білий дім краще розуміє умови, на яких країна-агресорка буде готовою завершити повномасштабне вторгнення.

