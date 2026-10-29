«Путін грає в матрьошку»: як Росія намагається прив’язати Україну до глобальних торгів

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін не демонструє готовності припиняти агресію проти України. Натомість Кремль намагається використати переговорний процес для досягнення ширших геополітичних цілей.

Таку оцінку в етері Еспресо озвучив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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Експерт скептично ставиться до можливості проведення результативних переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором. На його думку, передумов для припинення війни з боку Москви наразі немає.

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«Я скептично ставлюся до того, що Путін коли-небудь, в принципі, сяде за стіл переговорів із Зеленським і буде щось підписувати. Ви розумієте, що для того, щоб навіть щось підписати, ці документи мають бути погоджені. Я не бачу поки що намірів Росії зупиняти агресію. Тому що через агресію в Україні вони намагаються зіграти в більш глобальні процеси», — зазначив Шлінчак.

За словами аналітика, Росія прагне поєднати питання Донбасу з іншими претензіями до західних держав, зокрема щодо системи безпеки в Європі. Москва знову порушує тему виведення іноземних військових контингентів із держав НАТО, які приєдналися до Альянсу після 1999 року.

«Вже ж з’явилося в порядку денному, що давайте будемо обговорювати паралельно історію Донбасу, прив’яжемо її до того, щоб повернемось до Варшавського договору і, власне, країни НАТО, які з 1999 року стали членами Альянсу, повинні вивести іноземні контингенти. Маються на увазі американські, німецькі, французькі. Тобто, починаються, взагалі, торги про інше», — пояснив експерт.

Шлінчак вважає, що Кремль розглядає українське питання не ізольовано, а як засіб впливу на інші міжнародні домовленості. За його словами, Путін послідовно намагається пов’язувати різні конфлікти та переговорні процеси між собою.

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«У мене завжди є відчуття, що Путін грає в „матрьошку“. Тобто, спочатку був Крим, який був прив’язаний до політичної позиції в Києві. Потім сталася повномасштабна війна, яку він зараз прив’язує куди завгодно. Він Трампа починає ув’язувати з переговорами по Ірану, починає обіцяти йому, що він закриє йому ту війну, відповідно, давайте будемо мінятися», — сказав він.

Окремо експерт застеріг від спроб сприймати російську агресію як локальний конфлікт, після завершення якого відносини з Москвою нібито можна буде відновити у звичному форматі.

На його переконання, якщо Росію не зупинити в Україні, загроза поширення агресії залишатиметься актуальною і для інших європейських держав. Шлінчак також звернув увагу на те, що частина європейських політиків досі розраховує на повернення до нормальних відносин із Москвою та відновлення доступу до дешевого російського газу.

«Якщо в Україні Путіна не зупинити, Росії не зупинити, то вся ця агресія піде далі. Мені просто дуже дивно, що в Європі до цього часу думають, що вони якось переживуть цю війну і потім повернуться до нормалізації стосунків і до дешевого російського газу», — наголосив експерт.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що питання вимог Москви можна порушувати лише після завершення війни та забезпечення надійних гарантій безпеки для України.

Ми раніше інформували, що у Кремлі поставили під сумнів швидке проведення тристороннього саміту Путіна, Трампа і Зеленського.

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