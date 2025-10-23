Путін грається з Трампом: Безсмертний пояснив, як це впливає на Україну

Трамп та Путін / © ТСН.ua

Реклама

Анонсована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, схоже, остаточно зривається. Проте вся ця історія — складна гра Кремля. Путін «водить за ніс» Трампа.

Про це розповів дипломат Роман Безсмертний для OBOZ.ua.

Безсмертний назвав ситуацію довкола саміту хаотичною, пожартувавши про «капризних вашингтонських пані». Проте, за його словами, за цим хаосом стоїть чітка стратегія.

Реклама

Дипломат наголосив, що дзвінок Путіна Трампу минулого тижня мав на меті зірвати зустріч американського лідера із Зеленським, але ця спроба провалилася.

За даними Безсмертного, зустріч Зеленського з Трампом, попри весь медійний галас, була напрочуд діловою та успішною.

«Із 25 питань, які обговорювалися, 22 просуваються впевнено, аж до підписання угоди щодо постачання Україні 25 систем Patriot. Тобто в конкретиці… процес рухається. І головне — відносини Зеленського й Трампа увійшли в ділове русло», — зазначив політик.

Він також розкритикував присутність на переговорах «близького друга Трампа» Віткоффа, назвавши його «абсолютно безграмотним у міжнародній політиці».

Реклама

Найцікавіше, за словами Безсмертного, — це те, як Путін «грається» з Трампом.

«Путін просто грається з Трампом. Грошима. Тими самими 67 мільярдами на тунель під Беринговою протокою. Трамп, коли почув цифру, загорівся, як дитина», — пояснив дипломат.

Путін також, за словами експерта, чекає, коли Трамп озвучить фрази про «першопричини конфлікту» чи «законні інтереси Росії».

«Це не лише про капітуляцію України. Це про капітуляцію всієї системи безпеки, створеної після розпаду СРСР. Це про відкат НАТО до кордонів 1991 року… про повернення Росії контролю над Центральною Європою», — заявив Безсмертний.

Реклама

А сам саміт у Будапешті, за його словами, «збили» росіяни, запустивши фейк про підготовку «замаху» з боку британців. Це, на думку дипломата, був сигнал Німеччині (чия розвідка історично активна в Будапешті), щоб отримати привід для перенесення зустрічі, наприклад, в ОАЕ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше повідомив про скасування запланованої очної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. У короткій заяві він зазначив: «Я скасував свою зустріч з Путіним. Це не відчувалося правильним. Ми зробимо це в майбутньому», давши зрозуміти, що має намір повернутися до цього питання пізніше.