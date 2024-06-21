Путін і Кім Чен Ин підписали договір про партнерство: у США відреагували

Укладення договору "про всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією і Північною Кореєю розходиться з підходами Китаю. Саме тому угода має викликати занепокоєння в Пекіні.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить КНР, оскільки договір (між Росією і КНДР - Ред.), як виглядає, суперечить заяві, яку президент Путін і президент Сі зробили в Пекіні лише місяць тому", - наголосив представник Білого дому.

Кірбі зауважив, що протягом минулого місяця Китай і Росія виступили за мирне й дипломатичне врегулювання ситуації в Україні. За його словами, занепокоєння повинні виникати у будь-якої країни, яка піклується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, та яка вважає, що рішення Ради Безпеки ООН мають виконуватися.

Нагадаємо, 19 серпня Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали "миролюбний та оборонний" договір. Зокрема, після підписання лідер Північної Кореї заявив, мовляв, "Росія для КНДР – найчесніший друг і соратник, а Путін – найдорожчий друг корейського народу".

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