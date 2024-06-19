Путін і Кім Чен Ин підписали "миролюбний і оборонний" договір: яку допомогу передбачає він

Російський президент-диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Путіна, документ передбачає "надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників". Мовляв, тепер Москва не відкидає розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР.

Своєю чергою, Кім Чен Ин висловився, що договір "має миролюбний і оборонний характер" та навіть "прискорить створення нового багатополярного світу". Північнокорейський диктатор також підтвердив, що документ "передбачає розвиток співробітництва двох країн, зокрема, у сфері військової справи".

Кім заявив, мовляв, "Росія для КНДР – найчесніший друг і соратник, а Путін – найдорожчий друг корейського народу".

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін приїхав до Кім Чен Ина вперше за 24 роки. Делегації держав провели півторагодинні переговори у держрезиденції "Кимсусан". Після цього була особиста зустріч диктаторів.

Читайте також: