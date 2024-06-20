Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство": в НАТО відреагували

Угода про "всеосяжне стратегічне партнерство", яку підписали диктатор РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин, демонструє посилення узгодженості між авторитарними режимами.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

"Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують одне одного так, як ми ніколи раніше не бачили", - наголосив генсек Альянсу.

Він зауважив, що Північна Корея надала РФ "величезну кількість боєприпасів", а Китай та Іран істотно допомагають російському ВПК у війні проти України. Саме тому, каже Столтенберг, важливо, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

"У той час, поки дедалі більше об'єднуються такі авторитарні режими як Північна Корея, Китай, Іран, Росія, ще важливіше, щоб ми були єдині як країни, які вірять у свободу і демократію", - заявив політик.

За його словами, посилення зближення Кремля та інших азійських країн означає, що для Альянсу ще важливіше співпрацювати з союзниками в цьому регіоні. Столтенберг зауважив, "якщо не зможемо зберегти мир, то все, що ми робимо в сфері охорони здоров'я, боротьби зі зміною клімату й освіти... не матиме успіху".

Нагадаємо, Володимир Путін перебував з візитом у Північній Кореї. "Фюрер" Кремля і Кім Чен Ин підписали "миролюбний та оборонний" договір. Зокрема, після підписання північнокорейський диктатор заявив, мовляв, "Росія для КНДР – найчесніший друг і соратник, а Путін – найдорожчий друг корейського народу".

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