Путін і Лукашенко домовилися про розгортання військ: Жданов розповів про можливі наслідки

Агресорка Росія та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ Союзної держави. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наслідки такої "співпраці" можуть бути серйозними.

Таку думку Жданов висловив в інтерв'ю "НВ".

Втім, будуть ці наслідки "не сьогодні і не завтра - це весна, не раніше", - зауважив експерт.

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко погодився створювати сумісне угруповання для захисту союзної держави. Ми знаємо, що там є дії, які вони проводять. Білорусь виділяє промислові зони, кинуті ферми для створення житлового фонду для цього угруповання. Зараз російські компанії проводять реконструкцію білоруської залізниці в плані підготовки рам для навантаження і розвантаження вантажів і шляхів під'їзду до них", - розповів він.

За словами Жданова, якщо формування угруповання почнеться, то станеться це не раніше грудня. За планом - формування 120-тисячного підрозділу.

"Це все буде залежати від другої хвилі мобілізації: чи спроможна буде Росія запустити її. Наразі вони зараз набрали десь 100 тисяч "мобіків", а система вже загальмувалася", - наголосив Жданов.

"Дружба" Росії та Білорусі

Путін і Лукашенко домовилися про розгортання військ. Аналітики ISW вважають, що самопроголошений президент навряд наважаться атакувати Україну з півночі. Мовляв, угрупування військ буде складатися з мобілізованих або призовників, а вони мають низький рівень підготовки.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до вторгення в Україну. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

Політолог Володимир Фесенко зауважує, що Путін змушує Лукашенка вступити до прямої війни проти України, але той маневрує різними способами, аби цього уникнути.

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