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Путін і переговори: чи піде на них диктатор і які його найближчі цілі

Путін і переговори: чи піде на них диктатор і які його найближчі цілі

Чому Путіну невигідні переговори. Колаж ТСН.ua

На думку політолога Денисенка, росіяни виставлять такі неприйнятні умови, що Україні не залишиться нічого іншого, як відмовитися від них.

Російский диктатор Путін не зацікавлений у переговорах, адже це означатиме для нього особисту поразку. Проте диктатор може імітувати участь у перемовинах, тим часом продовжуючи наступ на фронті.

Таку думку висловив український політолог і екснардеп Вадим Денисенко.

Політолог виділив декілька важливих пуктів про ймовірні плани Кремля

  • 1. Путін не хоче переговорів, але розуміє, що йому доведеться в них брати участь.

"Нафта по 50 залишається напівміфічною, але й напівреальною опцією. Власне необхідність Путіну взяти участь в переговорах – це майже доконаний факт, який є базовим для розуміння багатьох інших процесів", – пише Денисенко.

  • 2. Путін вичерпав всі ресурси для підняття ставок. І навіть шантаж "Орешніком" нічого не змінює.

На думку експерта, єдина опція, яка залишається для РФ – спробувати вимкнути Україну енергетично. Але поки це не вдається.

  • 3. Головна дилема Путіна – психологічна (психіатрична).

"Він не досягнув і не зможе досягти головної ідеї війни - повернення Росії статусу геополітичного полюсу світу і необмежених поліцейських функцій на пострадянському просторі. З іншої сторони, продовження війни означає ще більше занурення в технологічну залежність від Китаю. Але зупинка війни означає, що він програв. Він – не Росія, а персонально він", – пише Денисенко.

На думку політолога, Путін невдовзі змінить тактику "затягування часу" на іншу: виставлення таких умов, які змушуватимуть Україну відмовитися від переговорів.

Денисенко зауважив, що аналізуючи американський план Келлога, всі забувають аналізувати повістку дня, яку просувають росіяни. А росіяни дуже активно почали знову говорити про:

  • "нелегітимність" влади в Києві;
  • "терористичність" Києва;

РФ думає над майбутніми виборами в Україні

"Росіяни вже зараз думають над майбутніми виборами в Україні, де вони хоч і не мають можливості впливати (ватний електорат складає, як максимум, 15%), думають, як переформатовувати під себе політичне поле. В тому числі і ставлячи завідомо принизливі вимоги по недопущенню тих чи інших гравців до виборів", – вважає експерт

На думку Денисенка, росіяни ставлять дві цілі: зробити так, щоб переговори зірвала Україна, а якщо це не вдасться, опосередковано вплинути на результат майбутніх виборів.

Раніше президент Зеленський сказав, хто має сісти за стіл переговорів з Росією.

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