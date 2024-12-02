Путін і переговори: чи піде на них диктатор і які його найближчі цілі

На думку політолога Денисенка, росіяни виставлять такі неприйнятні умови, що Україні не залишиться нічого іншого, як відмовитися від них.

Російский диктатор Путін не зацікавлений у переговорах, адже це означатиме для нього особисту поразку. Проте диктатор може імітувати участь у перемовинах, тим часом продовжуючи наступ на фронті.

Таку думку висловив український політолог і екснардеп Вадим Денисенко.

Політолог виділив декілька важливих пуктів про ймовірні плани Кремля

1. Путін не хоче переговорів, але розуміє, що йому доведеться в них брати участь.

"Нафта по 50 залишається напівміфічною, але й напівреальною опцією. Власне необхідність Путіну взяти участь в переговорах – це майже доконаний факт, який є базовим для розуміння багатьох інших процесів", – пише Денисенко.

2. Путін вичерпав всі ресурси для підняття ставок. І навіть шантаж "Орешніком" нічого не змінює.

На думку експерта, єдина опція, яка залишається для РФ – спробувати вимкнути Україну енергетично. Але поки це не вдається.

3. Головна дилема Путіна – психологічна (психіатрична).

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"Він не досягнув і не зможе досягти головної ідеї війни - повернення Росії статусу геополітичного полюсу світу і необмежених поліцейських функцій на пострадянському просторі. З іншої сторони, продовження війни означає ще більше занурення в технологічну залежність від Китаю. Але зупинка війни означає, що він програв. Він – не Росія, а персонально він", – пише Денисенко.

На думку політолога, Путін невдовзі змінить тактику "затягування часу" на іншу: виставлення таких умов, які змушуватимуть Україну відмовитися від переговорів.

Денисенко зауважив, що аналізуючи американський план Келлога, всі забувають аналізувати повістку дня, яку просувають росіяни. А росіяни дуже активно почали знову говорити про:

"нелегітимність" влади в Києві;

"терористичність" Києва;

РФ думає над майбутніми виборами в Україні

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"Росіяни вже зараз думають над майбутніми виборами в Україні, де вони хоч і не мають можливості впливати (ватний електорат складає, як максимум, 15%), думають, як переформатовувати під себе політичне поле. В тому числі і ставлячи завідомо принизливі вимоги по недопущенню тих чи інших гравців до виборів", – вважає експерт

На думку Денисенка, росіяни ставлять дві цілі: зробити так, щоб переговори зірвала Україна, а якщо це не вдасться, опосередковано вплинути на результат майбутніх виборів.

Раніше президент Зеленський сказав, хто має сісти за стіл переговорів з Росією.

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