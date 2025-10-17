Путін і Трамп грають у дипломатичні шахи: чим для України може обернутися хід конем диктатора

Володимир Путін. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і “фюрер” Російської Федерації Володимир Путін грають у щось схоже на “партію в дипломатичні шахи”.

Про це заявив американський кореспондент Sky News Девід Блевінс.

Перед зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня Трамп зателефонував російському диктатору. І на спекуляцій про те, що США можуть надати Україні крилаті ракети Tomahawk, на шахівниці відбулися зміни, йдеться у статті.

Блевінс вважає, що, можливо, саме перспектива посилення військової підтримки Києва стала каталізатором повернення Російської Федерації за стіл переговорів: наступного тижня зустрінуться високопосадовці Вашингтона і Москви, а після цього заплановані переговори Трамп і Путін в Будапешті.

Разом з тим у Білому домі кажуть, що нібито американський президент вважає можливою зустрічі українського і російського лідера. Ба більше, зі слів речниці Керолайн Лівітт, Трамп “дуже хотів би, щоб це сталося”.

Втім, наразі немає планів щодо приїзду українського лідера до Угорщини для зустрічі з Трампом і Путіним. Цей факт знову викликає занепокоєння Києва та його європейських союзників - як було з Аляскою.

Sky News наголошує, що на тлі цих дипломатичних маневрів важко уявити, що США задовольнять прохання України про постачання Tomahawk. Адже Трамп уже зробив різкий поворот, перейшовши від слів, мовляв, “у вас немає козирів” - до заяви, що Україна може відвоювати всі свої землі.

“Зараз він, здається, дивиться в дзеркало заднього виду, згадуючи саміт на Алясці, де його надії на досягнення перемир'я були зруйновані. Він висловлює надію, що закінчення війни на Близькому Сході може мати ланцюговий ефект в Україні – як одна людина зможе закінчити дві війни”, - йдеться у статті.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп протягом двох годин говорив з Володимиром Путіним. І у Вашингтоні, і у Москві розмову назвали продуктивною. Зокрема тому, що лідери вирішили знову зустрітися. Цього разу в угорському Будапешті. Другові кремлівського “фюрера”, прем’єру Угорщини Вікторові Орбану ідея переговорів Трампа і Путіна сподобалася. Він назвав потенційну зустріч “чудовою новиною”.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський готовий зустрітись з Путіним у будь-якому форматі, але не в Білорусі та не в Росії. Втім, на це у “фюрера” РФ є власні відмовки.