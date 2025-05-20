Путін і Трамп не обговорювали терміни припинення вогню під час телефонної розмови — Кремль

Кремль / © Associated Press

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Ні російський диктатор Володимир Путін, ні президент США Дональд Трамп не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та Україною під час сьогоднішньої телефонної розмови, сказав помічник президента Кремля Юрій Ушаков.

Про це пише CNN.

На запитання, чи лідери визначилися з терміном або часовими рамками можливого майбутнього припинення вогню під час своєї двогодинної розмови, Ушаков відповів: “Ні, вони це не обговорювали, хоча Трамп, природно, наголосив на своїй зацікавленості в досягненні певної угоди якомога швидше”.

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Після розмови Трамп оголосив, що “Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни”.

Крім того, Ушаков сказав, що під час розмови склалося “чітке враження”, що і Путін, і Трамп зацікавлені в особистій зустрічі. Однак Ушаков сказав, що не знає, коли відбудеться така зустріч.

Обидва президенти “також зацікавлені в тому, щоб ця зустріч не була порожньою, а продуктивною”, — сказав він.

Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

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Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.