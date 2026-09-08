Путін і Трамп обговорили Україну: в Кремлі зробили заяву

Трамп розмовляв із Путіним про Україну / © ТСН.ua

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Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Про це повідомив помічник російського очільника Юрій Ушаков, передають пропагандистські інформагентства РФ.

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За його словами, під час бесіди Путін і Трамп обговорили результати поїздок спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

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Як заявив Ушаков, Путін представив Трампу «об’єктивний і докладний аналіз» ситуації, яка розгортається у межах війни Росії проти України.

Також російський президент, за словами його помічника, позитивно оцінив посередницькі зусилля США, спрямовані на пошук шляхів врегулювання українського конфлікту.

Окремо Путін заявив Трампу, що Росія нібито «і в думках не має» жодних агресивних планів щодо Європи.

Водночас Трамп, як повідомив Ушаков, заявив Путіну, що припинення війни в Україні одразу відкриє перспективи для повного відновлення відносин між Росією та США.

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Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не Росія почала війну, і видав нову версію подій.

Йшлося також і про те, що Москва нібито розраховує на відновлення тристоронніх переговорів за участю РФ, України та США, адже «триває серйозна робота». Традиційно Пєсков кинув улесливі слова на адресу американських посланців Стіва Віткоффа та Джереда Кушнера.

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