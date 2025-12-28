ТСН у соціальних мережах

Політика
386
1 хв

Після зустрічі з Зеленським Трамп знову говоритиме з Путіним про Україну

Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися провести ще одну телефонну розмову після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Кирило Шостак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися провести ще одну телефонну розмову після контактів Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, нинішню телефонну розмову було організовано з ініціативи Трампа. Він хотів обговорити з Путіним низку питань напередодні запланованої зустрічі з Зеленським у Маямі.

Під час бесіди сторони домовилися повернутися до обговорення після того, як Трамп проведе переговори з українським президентом. Як уточнив Ушаков, подальша розмова між Трампом і Путіним має відбутися вже з урахуванням результатів цих контактів.

Раніше повідомлялося, що під час нинішньої телефонної розмови Путін і Трамп обговорювали війну в Україні та висловили схожі погляди на тимчасове перемир’я, вважаючи, що воно може лише затягнути конфлікт.

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, запланована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.

386
