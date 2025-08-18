Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін одразу на початку перемовин з президентом США Дональдом Трампом на Алясці дозволив собі погрози, які прозвучали як виклик.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ та фахівець з військової контррозвідки Михайло Притула.

«Путін виходить із літака, у нього є заготовка. Він не розмовляє англійською, але вивчив цю фразу. Він підходить до Трампа і каже: „Трамп, дуже добре, що ти здоровий і ще живий“. Трамп це проковтнув, але в нього також була домашня заготовка», — зазначив Притула.

За словами експерта, саме в цей момент над головою диктатора пролітає стратегічний бомбардувальник B-2, носій протибункерних бомб. Це, на думку Притули, було продуманою демонстрацією сили з боку США.

«Уявіть собі цю підготовку: літак пролітає величезну відстань зі свого базового аеродрому й опиняється над Аляскою саме тоді, коли Путін виголошує свою „домашню заготовку“. І тут пролітає B-2, який нещодавно застосовувався проти об’єктів у Фордо в Ірані», — наголосив він.

Фахівець пояснив, що фактичні перемовини між президентом США та диктатором Путіним відбулися у перші ж секунди їхньої зустрічі.

«І Трамп йому відповів на цей укол. Це був недипломатичний крок, відверта загроза з боку Путіна. Але Трамп показав угору: „Дивись, Вова, летить твоя смерть“, — підкреслив Притула.

За його словами, все інше, що Путін казав далі, вже не мало жодного значення, адже він відразу продемонстрував агресію.

«Трамп казав, що йому достатньо двох хвилин, щоб зрозуміти, чи буде угода. Насправді вистачило кількох секунд, коли Путін відкрив рота і пригрозив президенту США на його ж території. Після цього будь-які вимоги російського диктатора не сприйматимуться серйозно західними лідерами», — додав експерт.

На його думку, Путін допустив грубу помилку, «биконувши» перед Трампом на американській землі.

«Ми бачимо, що це стало причиною негайної реакції. Не лише Трамп визначає подальший порядок денний, а й європейські лідери, які вже завтра збираються у Вашингтоні. Майстер угод поставив діагноз: клієнт вимагає те, чого не має і не може отримати. Путін зробив перебір. Його зустріли як державного діяча, а він почав поводитися, наче у пітерській підворітні. Це й є головний результат зустрічі», — підсумував Притула.

