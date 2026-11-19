Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Україна була серед тем, що обговорювалися на двосторонніх переговорах між президентом США Дональдом Трампом і «фюрером» РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Реклама

За його словами, зустріч лідерів минула «добре», а Путін начебто у «чудовому настрої». Під час переговорів, каже Ушаков, лідери США і РФ обговорили двосторонні відносини країн, а також питання «врегулювання» в Україні. Втім, деталей не повідомив.

Реклама

«Хороша була зустріч. Обговорили питання підготовки до тристороннього саміту, деякі питання наших двосторонніх відносин і, звісно, безпосередньо торкнулися врегулювання українського конфлікту», — зухвало заявив помічник господаря Кремля.

На питання про те, чи була тема України основною на зустрічі, Ушаков відповів: «Можна сказати, так».

Водночас кремлівський посадовець запевнив, мовляв «особливо важливих заяв» під час перемовин не пролунало. Начебто основна увага сторін зараз зосереджена на підготовці до тристоронніх переговорів із Сі Цзіньпінем.

Своєю чергою, голова Росфонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що нібито Путін і Трамп «налаштовані на мирне вирішення українського конфлікту».

Реклама

Зустріч Трампа і Путіна

Напередодні Трамп зустрівся з Путіним напередодні урочистої вечері у межах саміту АТЕС у Китаї. Під час фотосесії «фюрера» поставили в незручне становище перед президентом США. Лідер Китаю Сі Цзіньпін сам визначив розташування учасників зустрічі: Путіну запропонував стати поруч зі своєю дружиною, а Трампу відвів місце біля себе.

Сьогодні, 19 листопада, лідери США і РФ провели двосторонні перемовини, які тривали менше години. Білий дім охарактеризував їх як «неформальну бесіду». Трамп назвав стосунки з Путіним «чудовими» і висловив сподівання, що переговори принесуть «багато чудових результатів».

Новини партнерів