Путін і Зеленський можуть зустрітися в Маямі: що заявив президент України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо така зустріч буде присвячена мирним переговорам.

Про це повідомляє Reuters.

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Заява прозвучала після того, як адміністрація Дональда Трампа запросила Путіна на саміт G20, який має відбутися у грудні.

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Зеленський наголосив, що був би готовий використати цей майданчик для переговорів про завершення війни. Водночас він застеріг Вашингтон від відновлення повноцінних відносин із Росією до досягнення реального миру.

«Несправедливо просто нормалізувати ситуацію», — заявив президент.

За його словами, можливе відновлення економічних та дипломатичних зв’язків Росії із Заходом має бути пов’язане з конкретними кроками до припинення війни.

«Мир важливіший за будь-яку економіку», — наголосив Зеленський.

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Президент також закликав США не мати «ілюзій», що Росія припинить бойові дії в разі отримання контролю над Донбасом.

Паралельно США запропонували найближчими тижнями відновити тристоронні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах. Водночас, за словами Зеленського, точні дата і місце переговорів на технічному рівні поки не визначені.

Україна та РФ можуть повернутися до переговорів

Паралельно активізуються й інші дипломатичні формати. Туреччина та ООН готують нові переговори щодо можливого припинення вогню в Чорному морі, безпеки судноплавства, портів та енергетичної інфраструктури.

Переговори планують проводити за участю міжнародних посередників. Серед країн, зацікавлених у стабільності чорноморських маршрутів, називають Індію та Єгипет, які значною мірою залежать від імпорту продовольства.

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Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Україна виступає за відновлення тристороннього формату Україна — США — Росія. За його словами, останнім часом Київ і Москва обмінювалися позиціями через американських представників.

Окремо від глобальних переговорів про завершення війни можуть розглядатися часткові домовленості — зокрема перемир’я у Чорному морі та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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